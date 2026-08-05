英超│阿仙奴一炮過付清7500萬鎊 接近簽下紐卡素中場古馬雷斯

阿仙奴斟介紐卡素中場般奴古馬古斯(Bruno Guimaraes)一事，周二出現突破性進展。據報這名巴西中場歸隊與準新帥謝斯利會面後，表明不會續約堅持離隊，加上槍手同意一筆過支持7,500萬鎊(約7億9164萬港元)的轉會費後，喜鵠同意放人，令交易推進到最後階段。知情人士指古馬雷斯日內會接受阿仙奴的體測，完成後簽約作實正式入「廠」。

古馬雷斯表明想投阿仙奴

般奴古馬雷斯周一抵西班牙拉曼加，向正在當地進行季前集訓的紐卡素大軍報到，並隨即與球會高層及準新帥謝斯利會面。這名28歲巴西中場向會方表明想轉投阿仙奴，拒絕續約談判堅持離隊。由於喜鵲希望只想留用全心全意為球隊效力的球員，所以不會強人所難，同意放走這名隊長。

阿仙奴一炮過付清7500萬鎊 促成交易

再者阿仙奴代表與紐卡素官員經過多次談判後，前者滿足喜鵲所有的交易要求，包括將轉會費提高至7,500萬鎊，不含任何附加條款，還同意一次過付清全數轉會費，對希望達到英超賽會財務條款的紐卡素而言，絕對是最美好的結果。他們已接受槍手的報價，古馬雷斯本人隨即前往英國倫敦，接受阿仙奴的體測，通過後簽約作客，正式成為這支英超衛冕之師的成員。