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香港足球盛會2026｜當拿隆馬隨隊訪港順路遊香港 食燒味訪天后廟最愛行街市

足球世界
更新時間：13:01 2026-08-02 HKT
發佈時間：13:01 2026-08-02 HKT

近日曼城訪港參與香港足球盛會，門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）隨隊來港，備戰國際米蘭的賽事之餘，亦不忘順帶體驗香港風土人情。根據曼城官方社交媒體發佈的影片，當拿隆馬在本地持牌導遊帶領下，品嘗燒味、參觀油麻地天后廟、並走訪傳統濕街市。導遊其後在社交媒體發文透露，當拿隆馬最喜愛的景點是新填地街街市，因為那裏讓他回想起家鄉類似的街道市集。

雨天無礙遊港興致

曼城於周三（29日）抵港，在週六與國際米蘭對決前夕，當拿隆馬並未閒著。從曼城發佈的影片可見，雖遇上雨天，當拿隆馬穿著球隊的運動外套、撐著雨傘，悠閑地遊訪大街小巷。學揸筷子時，他神情相當認真；除了品嘗燒鵝與燒肉，還走進油麻地的天后廟參觀。

見當拿隆馬走訪街市時，他邊拿著手機拍攝，邊向導遊發問，一臉好奇。在街道上遇到拿著球衣前來合照、索取簽名的年輕球迷，他也相當親民，全程笑容燦爛，看來十分享受這躺旅程。

導遊發Threads現身解碼

為當拿隆馬導覽結束後，該導遊也在自己的Threads賬號（dearesthongkong）發文，坦言這次帶他的旅程雖然時間不長，但她仍相當緊張。遊覽結束後，她問當拿隆馬最喜歡哪個景點，他回答是新填地街街市，因為家鄉也有類似的街頭市集，令他倍感親切。導遊也透露，當拿隆馬本人和團隊都非常友善，她很感謝有機會帶他遊覽香港。

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