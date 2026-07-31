香港足球盛會2026│馬列斯卡明晚啟德首次帶領曼城出戰 希望展現新戰術概念 承諾會帶好菲爾科頓

「香港足球盛會2026」明晚(1日)在啟德主場館打響頭炮，由英超勁旅曼城對意甲班霸國際米蘭。今仗亦是藍月新帥馬列斯卡首次領軍出戰，在香港展開後哥迪奧拿年代第一擊，他今晚在賽前記者會上表示接替哥帥是巨大的榮幸，但不會照搬後者的戰術，他近日在操練中已練習不同的戰術概念，希望在比賽中展示出來。同時他亦指會帶出大家期待的菲爾科頓，令這名「曼城太子」踢出應有的高度。

明晚首次領軍出戰 希望帶核新概念

哥迪奧拿去季完結後離隊，結束在曼城的10年執教歲月，藍月找來曾在球會青年軍任教、亦做過哥帥副手的馬列斯卡接手。這名同樣崇尚傳控和高位逼搶的意大利籍教頭，明晚將會在啟德主場館首次領軍，他矢言接替哥帥是巨大的榮幸，但不會照搬其戰術藍圖，「我從第一天起就被問到同一個問題。我說過，我不相信「照辦煮碗」（Copy and paste）。我認為每位領隊都是不同的，每位領隊都能帶來不同的東西。所以我的目標和責任，是嘗試為球隊帶來一些新理念。」

表示不會照搬哥迪奧戰術

馬列斯卡指出希望在首秀展示全新的戰術概念：「體能狀態很重要，因為我們需要透過一場又一場的比賽累積上陣時間。然後看看我們能否在比賽中展現出從第一天起就開始演練的新戰術概念。現階段多踢比賽是很重要的。」藍月今次訪港的陣容並不完整，但正好給予機會讓去季表現未如理想的曼城太子菲爾科頓展現實力，馬帥亦指會立讓大家見到最好的科頓：「我多年前就認識菲爾，我知道他的特質，所以我有責任幫助他成為我們都期望看到的那個菲爾。首先，最重要是讓他感到開心、享受踢足球。正如我所說，保持良好的身體狀態和心情，能幫助我們贏得比賽、贏得錦標，這正是我們想要的。」

感謝香港球迷熱情支持

同時這名意大利籍教頭亦指很高興來到香港，並感謝球迷的熱情支持，「即使是今天的操練，也有很多球迷在場內外支持，這感覺總是很棒。」此外有記者問及中場洛迪卡斯簡迪與皇家馬德里的轉會傳聞，馬列斯卡指此子完成世界盃後仍在放暑假，目前正在恢復，自己沒有與他對話，但這名西班牙中場是頂級球員，世界上任何領隊都想與他合人作，當然希望留用他。