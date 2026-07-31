香港足球盛會2026｜曼城海濱派福利 球迷逼爆紅磡新海濱 科頓大讚港迷熱情

「香港足球盛會2026」的首場比賽將會在周六（8月1日）拉開戰幔，由英超班霸曼城對陣意甲雄師國際米蘭。日前已抵港的「藍月亮」大軍周四馬不停蹄展開商業活動，於紅磡新海濱盛大舉行「曼城 × PUMA 全新 26/27 作客球衣全球發佈會」。在維港璀璨景色的襯托下，陣中「人氣王」科頓（Phil Foden）對港迷的熱情讚不絕口：「這裡的球迷實在太神奇了，大家總是非常熱情！」

名宿卡臣打頭陣 球迷舉畫像引科頓注意

活動現場氣氛高漲，曼城名宿卡臣（Scott Carson）率先登場打頭陣，對球迷的簽名及合照要求有求必應，極盡親民。隨後，三位現役猛將科頓、卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）及新星麥卡度（Ryan McAidoo）在全場倒數聲中閃亮登台，將現場氣氛推向頂峰。台下有忠實粉絲高舉親手繪畫的科頓畫像，希望能吸引偶像目光。三位球星隨後更即席在台上為多個小足球簽名，並拋向觀眾席，引來全場球迷瘋狂歡呼搶奪，聲勢浩大。

科頓大讚新球衣 爆季前集訓適應中

今年5月剛與球會續約的「太子爺」科頓無疑是全場焦點。在多位星將未能訪港的情況下，他已然成為陣中的絕對主力。除了冧爆港迷，科頓亦對身上這件印有曼徹斯特工蜂（Manchester Bee）標誌的新作客戰衣愛不釋手：「這絕對是頂級之作，設計非常漂亮！」不過，當被問到新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）接手後的季前操練強度時，科頓則坦言絕不輕鬆：「訓練非常艱苦，難度很高，但我們現在正逐漸適應中。」

新星麥卡度冀為球會貢獻更多

至於上季表現搶眼的新星麥卡度，亦對香港的壯觀景色及球迷的鼎力支持感到震撼。他特別向現場球迷致謝：「感受到大家極大的支持，我們都愛你們！這對我來說是非常特別的時刻，希望能為球會貢獻更多。」