世界盃2026｜迪甘斯指控執法「未夠班」 球證巴頓反擊：「我問心無愧」

美加墨世界盃雖然已圓滿落幕，但 16 強及 4 強階段的球證執法爭議依然餘波未了。法國以 0:2 不敵新科冠軍西班牙的 4 強大戰中，薩爾瓦多籍主球證巴頓（Ivan Barton）的執法表現曾遭到法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）公開質疑「未夠班（無資格執法世盃4強）」。對此，巴頓近日強硬反擊，強調自己是憑藉多年苦幹才站上世界最高舞台，對迪甘斯的批評不屑一顧，更大爆獲裁判委員會主席哥連拿（Pierluigi Collina）賽後曾親祝賀，直言這才是對他執法水平的最大肯定。

迪甘斯輸波賴球證

法國在4強戰中表現失準淨吞兩蛋無緣決賽，賽後迪甘斯將矛頭直指當值主球證巴頓：「如果我現在說甚麼，隨時會被指責是輸不起。但我只想向大家提出一個疑問：這位球證，真的具備了執法世界盃準決賽所要求的水平嗎？」

面對這番極具侮辱性的質疑，35歲的巴頓卻顯得無畏無懼。他接受《阿斯報》（AS）訪問時表示，迪甘斯的話完全無法動搖他的信念：「每個人都有表達意見的權利。但我很清楚我經歷過甚麼、曾為甚麼而奮鬥，又是如何贏得這一切並站在這裏。沒有任何評論能夠動搖我對目標的信念。」

薩爾瓦多哨子寫歷史 哥連拿賽後親自擁抱祝賀

作為首位代表薩爾瓦多執法世界盃 4 強的球證，巴頓直言這是一生中最自豪的時刻，證明了來自小國的球證一樣能達到世界之巔。最令他欣慰的是，FIFA 裁判委員會主席、傳奇名哨哥連拿在完場後，特意走進球證室向他送上擁抱與祝賀。巴頓感性地說：「哥連拿對我的肯定和力撐，無疑是我在今屆世界盃中取得的最偉大成就之一，這比任何外界的口水戰都來得重要。」