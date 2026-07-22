Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜阿根廷鋼門馬天尼斯決賽11次神救仍飲恨 心碎考慮退出國家隊

足球世界
更新時間：16:00 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-22 HKT

阿根廷門鋼門達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）於世界盃決賽交出了史詩級表現，但仍無法阻止阿廷在加時以 0:1 憾負西班牙，無緣連續兩屆捧盃。這位 33 歲功勳門將在經歷心碎敗仗後，於社交平台發表極度沮喪的感言，除了向球迷致歉，更首度拋出震撼彈，坦言自己正認真考慮「讓位」退出國家隊。

單場 11 撲救創 60 年紀錄

決賽中，阿根廷因安素費南迪斯（Enzo Fernandez） 領紅被逐而十人應戰，在 90 分鐘內錄得尷尬的「零射門」。全靠馬天尼斯在門前左飛右撲，他今仗瘋狂作出 11 次撲救，創下自 1966 年有紀錄以來，世界盃決賽單場最多撲救的歷史新高！相較之下，奪得今屆「金手套獎」的西班牙門將烏尼西蒙（Unai Simon），整屆 7 場比賽加起來也只作出了 10 次撲救，足見馬天尼斯承受了多大的防守壓力，可惜最終仍在加時失守。

達米安馬天尼斯Instagram截圖
達米安馬天尼斯Instagram截圖

發長文自責暗示高掛手套

經歷了從天堂跌落地獄的打擊，馬天尼斯在 Instagram 自責暗示考慮結束國腳生涯：「我曾夢想我們能再次贏得冠軍，將獎盃帶回阿根廷。這份痛楚實在難以用言語解釋，現在有很多事情需要好好反思，以及是否已經到了『退位讓賢』的時候。我非常抱歉，我真的已經盡了最大努力。」
事實上，阿根廷正選 11 人的平均年齡高達 30 歲 101 天，是世界盃決賽史上第二老的陣容。隨著 39 歲球王美斯（Lionel Messi）預計將淡出國際賽 ，奧達文迪等老將亦極可能迎來告別戰，馬天尼斯考慮「讓位」的自白，預示著藍白軍團即將迎來翻天覆地的換血陣痛期。
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
2小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
4小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
22小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
23小時前
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
9小時前
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
04:49
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
影視圈
17小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
影視圈
4小時前
深圳地鐵推出3項改善措施，改善安檢效率。第一現場
北上注意︱深圳地鐵入站嚴查致嚴重擠塞 即推3措施改善
即時中國
6小時前