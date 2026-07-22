世界盃2026｜阿根廷鋼門馬天尼斯決賽11次神救仍飲恨 心碎考慮退出國家隊

阿根廷門鋼門達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）於世界盃決賽交出了史詩級表現，但仍無法阻止阿廷在加時以 0:1 憾負西班牙，無緣連續兩屆捧盃。這位 33 歲功勳門將在經歷心碎敗仗後，於社交平台發表極度沮喪的感言，除了向球迷致歉，更首度拋出震撼彈，坦言自己正認真考慮「讓位」退出國家隊。

單場 11 撲救創 60 年紀錄

決賽中，阿根廷因安素費南迪斯（Enzo Fernandez） 領紅被逐而十人應戰，在 90 分鐘內錄得尷尬的「零射門」。全靠馬天尼斯在門前左飛右撲，他今仗瘋狂作出 11 次撲救，創下自 1966 年有紀錄以來，世界盃決賽單場最多撲救的歷史新高！相較之下，奪得今屆「金手套獎」的西班牙門將烏尼西蒙（Unai Simon），整屆 7 場比賽加起來也只作出了 10 次撲救，足見馬天尼斯承受了多大的防守壓力，可惜最終仍在加時失守。

達米安馬天尼斯Instagram截圖

發長文自責暗示高掛手套

經歷了從天堂跌落地獄的打擊，馬天尼斯在 Instagram 自責暗示考慮結束國腳生涯：「我曾夢想我們能再次贏得冠軍，將獎盃帶回阿根廷。這份痛楚實在難以用言語解釋，現在有很多事情需要好好反思，以及是否已經到了『退位讓賢』的時候。我非常抱歉，我真的已經盡了最大努力。」

事實上，阿根廷正選 11 人的平均年齡高達 30 歲 101 天，是世界盃決賽史上第二老的陣容。隨著 39 歲球王美斯（Lionel Messi）預計將淡出國際賽 ，奧達文迪等老將亦極可能迎來告別戰，馬天尼斯考慮「讓位」的自白，預示著藍白軍團即將迎來翻天覆地的換血陣痛期。

