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世界盃2026│拿文斯甩手失波 比利時全隊力撐 曼聯官方媒體隔空發文支持

足球世界
更新時間：09:22 2026-07-11 HKT
發佈時間：09:22 2026-07-11 HKT

比利時周五(10日)於世界盃8強以1:2不敵西班牙，門將拿文斯(Senne Lammens)成為輸波罪人，後備上陣的他在88分鐘接波甩手，被狂牛中場米基爾馬連奴門前補射得手而飲恨。然而比利時全隊都沒有怪責這名24歲新星，其效力的曼聯官方社交媒體亦立即發文，隔空支持他。

拿文斯88分鐘接波用手被絕殺

正選門將高圖爾斯於71分鐘拉傷大腿肌肉，拿文斯臨危援命出場，第3次為比利時披甲。戰至88分鐘，西班牙守將古巴斯遠射，本身力度不大兼偏向中路沒有太大威脅，可是拿文斯橫身落地想接實皮球時，卻甩手彈出，狂牛中場馬連奴立即上前補射破網，比利時因此輸1:2，無緣準決賽。

高圖爾斯率先力撐

然而比利時全隊沒有怪責拿文斯，高圖爾斯第一個力撐他：「我知道對於門將來說，這種感覺糟糕透頂。但他是一名非常優秀的門將，只會因為這次經歷而變得更強大，這不會成為問題。我相信下季他會在曼聯踢出一個非常出色的賽季。」中場泰利文斯亦指：「我們全隊都支持他。我們都會犯錯，不止是他，這是團隊一起的責任，是大家做得不好未能贏下比賽。」守將麥捷尼則透露全隊在賽後都安慰拿文斯，大家都互相支持，「我知道以這樣的方式出局，對他更難受。」

曼聯社媒發文隔空支持

拿文斯效力的曼聯，其官方社交媒體亦立即發文支持他：「比利時的世界盃之旅在8強畫上句號。抬起頭來，拿文斯。我們都支持你。」

曼聯官方社交媒體立即發文，隔空支持拿文斯。曼聯IG截圖
曼聯官方社交媒體立即發文，隔空支持拿文斯。曼聯IG截圖

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