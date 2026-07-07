世界盃2026｜軒達臣需動手術世盃報銷 杜曹堅拒遣返留作「精神領袖」

英格蘭36 歲老將佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在16強賽後慶祝時跨越廣告牌不慎滑倒，左手腕當場骨折重創，需要接受手術今屆世界盃報銷，但主帥杜曹（Thomas Tuchel）視其為球隊無可替代的「更衣室領袖」，決定讓他繼續隨隊出征，為周六在邁阿密硬撼挪威的 8 強大戰穩定軍心！

跨廣告牌離奇骨折

意外發生在英格蘭 3:2 擊敗墨西哥後。興奮的軒達臣跳過場邊廣告牌時不慎滑倒，左臂著地折斷。隊友丹般恩（Dan Burn）立即呼救，醫護人員隨即為痛苦的軒達臣戴上氧氣罩，英軍球員則築起人牆保護隊友。他被緊急送往墨西哥城醫院，宣告世界盃提前報銷。

隊長哈利卡尼(Harry Kane)賽後表示：「他只是摔倒了，可能只是手臂受傷。」祖迪比寧咸(Jude Bellingham)則說：「他遇到麻煩，但看到全隊圍在他身邊支持他，這是一件很美好的事。」

杜曹：軒達臣對爭冠至關重要

今屆世界盃，效力賓福特的軒達臣僅後備出場 6 分鐘，甚至在對陣墨西哥時「未上陣先食黃牌」，但他對三獅軍團卻是不可或缺的靈魂。主帥杜曹深信，這位老將的領導才能和在大本營樹立的高標準，是英軍爭冠關鍵，因此決定讓他留在北美隨隊。

不過，軒達臣的傷退令英軍中場陷入天殘地缺。目前杜曹陣中僅剩迪格蘭賴斯(Declan Rice)、艾利洛安達臣(Elliot Anderson)，以及至今零出場的明奈（Kobbie Mainoo）。在人手捉襟見肘下，杜曹如何調配中場，將成 8 強戰最大考驗。