世界盃2026│夏蘭特稱「人生就是入波」 30次觸球全隊最少入2球 今屆18射7球效率高

挪威淘汰巴西晉級世界盃8強，中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)梅開二度再次以一人之力撐起球隊。此子又再突然入局，全場僅30次觸球是挪威正選11人中最少，但順利於末段梅開二度，今屆世盃18次射門就入7球，轉化率達到39%創下賽事近40年新高，他矢言自己的人生就是人波，不自己怎樣做到，總之保持專注就會有士哥的機會。

30次觸球4次射門入2球

艾寧夏蘭特一如往常般，大部份時間參與度不高，亦沒有主動要求球權，到關鍵時刻就突然入局，先在79分鐘頭槌建功，到90分鐘再左腳射入，梅開二度領軍淘汰巴西。這名效力曼城的神鋒全場僅30次觸球，是挪威正選11人中觸球最少，4次起腳就攻入2球，收錄本屆世盃第7個入球，追至與阿根廷巨星美斯、法國皇牌基利安麥巴比並列射手榜榜首。

今屆18次射門入7球 轉化率39%

艾蘭特起腳18次就攻入7球，比美斯和麥巴比分別24次及26次射門取得相同入球數，效率更高。其射門轉化入球率高達39%，是自1986世盃以來，單屆賽事射門至少15次的球員中，轉化率最高的一位。而他今屆7個入球中，有4個是決定比賽勝負的關鍵入球，是歷來第4位在單屆世盃取得4個或以上致勝入球的球員，對上一位是1990世盃的意大利射手史基拉斯。同時首次參加決賽周的他，頭4次上陣入7球，是繼德國傳奇射手轟炸機梅拿以來首位做到此數據的球員，後者在1970世盃頭4場入8球。

夏蘭特：我的人生就是入球﹗

對於自己再次突然入局殺死比賽，他矢言這就是其人生：「我的人生就是入球。其實我不知道自己怎樣做到，這就是我的天性。一切都基於保持專注，當機會出現時，我清楚要怎樣做。每當重要時刻來臨，我都會保持專注，並盡自己最大的努力。」他續指為戰勝科特迪瓦和巴西感到自豪，「這對挪威足球意義，我們為此感到非常驕傲，毫無疑問，這是一場史詩級的比賽。」