世界盃2026｜瑞士2:1挫加拿大奪首名雙雙出線 波斯尼亞排第三仍晉級在望 卡塔爾包尾出局

世界盃分組賽B組迎來終極一戰，出線席位爭奪戰鬥到最後一刻！瑞士憑藉下半場的「閃電戰」以2:1力克東道主加拿大，三戰累積7分強勢以首名晉級；另一邊廂，波斯尼亞雖然以3:1大炒卡塔爾，與加拿大同積4分，因得失球差飲恨位居小組第三。至此瑞士和加拿大將攜手出線，波斯尼亞手握4分仍有較大機會出線，而卡塔爾則黯然出局。

瑞士下半場閃擊 2:1力挫東道主

B組形勢緊湊，瑞士與加拿大賽前同得4分，惟加拿大得失球較佳暫居榜首，意味瑞士今仗必須全取三分方能奪得首名。上半場瑞士雖佔有高達七成控球率，卻陷入「老鼠拉龜」的困局，半場雙方互交白卷。

易邊後風雲突變，下半場開賽僅40秒，祖漢文森比（Johan Manzambi）右路傳中，魯賓華加斯（Ruben Vargas）接應並以一記強勁地波破網，為瑞士先開紀錄。打開缺口的瑞士在場上如魚得水，戰至57分鐘，比列安保路（Breel Embolo）妙傳予文森比，後者起腳低射遠柱建功，加拿大門將欲救無從。這亦是文森比今屆決賽周的第3個入球，更是他為國家隊上陣15場以來的第6球。

落後兩球的加拿大隨即變陣，換入龐馬斯大衛（Promise David）立竿見影。他入替僅數秒，即接應拿芬沙列巴（Nathan Saliba）的傳送，首次觸球便順利破網追近1:2，比賽尾段加拿大進攻如潮水，曾有幾次破門良機，可惜球隊最終仍未能平反敗局。加拿大雖然敗仗，但依然攜手瑞士鎖定32強的席位。

迪斯高迎150頂喼帽 波斯尼亞手握4分晉級在望

至於同時開打的另一場賽事，力爭大勝的波斯尼亞早早確立優勢。29分鐘，18歲小將阿拉積比高域（Kerim Alajbegovic）右路推大位狂抽近柱得手，精彩地打破僵局。卡塔爾隨後「屋漏偏逢連夜雨」，迎來國家隊第150頂「喼帽」的波斯尼亞老將迪斯高（Edin Dzeko）凌空墊射，逼使卡塔爾守將蘇坦艾比歷克（Sultan Albrake）自擺烏龍。不過卡塔爾在上半場結束前扳回一球。戰至80分鐘，艾敏馬歷（Ermin Mahmic）再下一城鎖定3:1勝局。

波斯尼亞將士用命大勝一場，最終與加拿大同積4分，僅因得失球差屈居小組第三。根據今屆賽制，8支成績最佳的小組第三名球隊將可晉身32強，手握4分的波斯尼亞在競爭中佔據極大優勢，晉級淘汰賽可謂高唱入雲。