港足｜盧比度坦言結果並不完美有進步空間 吳宇曦：Chino係全香港最好教練之一

港隊周五在香港大球場以2:0擊敗蒙古，下午才剛正式宣佈坐正的盧比度取得開門紅，賽後盧比度和入大港腳處子球的吳宇曦出席記者會，盧比度坦言今場並不是一場漂亮的勝利，但球隊不少球員表現亦很好，相信循漸進能取得成就，而吳宇曦則表示很高興可以入到港隊第一球，亦大讚Chino包括對香港球員的熟悉所有東西都是香港最好。

盧比度「擔正」開門紅 坦言仍有進步空間

Chino賽後出席記者會表示很高興可以以一場勝利開始新的征途，但他亦坦言今場並不是一場完美的比賽：「我想為球迷帶來的一場漂亮的勝利，但明顯這場並不是，正如我提到我們有很多地方可以改進，但我們最近其中一個目標是不失球，而我們今日做到，亦有一些年輕球員站出來，有很多球員也做得很好，所以我們也要一步一步慢慢來。」而提到今場他曾經在東方的子弟兵馬希偉和吳宇曦分別貢獻一球入球和助攻，對此Chino亦表示：「你可以看到他們在過去一年的進步和努力，我知道他們有潛力而他們亦是我們的未來，所以我們必須給予他們信任和幫助便會有所回報，我亦為他們感到高興。」

吳宇曦今場攻入大港腳處子球。攝影：魏國謙

吳宇曦大讚盧比度是全香港最好教練之一。攝影：魏國謙

吳宇曦大讚盧比度是全香港最好教練之一

而今場攻入處子球的吳宇曦則表示：「好開心今場比賽可以入到香港隊第一球，都多謝Chino俾我呢個機會信任我，令我喺正式比賽射入呢球。」他亦形容自己和Chino像是師徒關係，並大讚Chino適合港隊主帥這個位置：「Chino始終係我第一個教練，由我啱啱升上一隊開始都好信任我。我都相信Chino係好適合呢個位置，佢對香港球員嘅熟悉，所有嘢我覺得應該係全香港最好。」而提到罰球的選擇，他則表示自己一直有練習這類罰球，在踩場的時候亦感覺不錯因此選擇親自操刀，也感謝隊友和教練的信任。

茹子楠今場相隔多年再戴上隊長臂章。攝影：魏國謙

茹子楠表示戴上隊長臂章多了一份責任感。攝影：魏國謙

茹子久違再戴隊長臂章 感覺多了一份責任

茹子楠今場相隔多年再戴上隊長臂章，他也表示早前訓練時Chino已透露過他和「一仔」（陳晉一）在未來有機會擔當隊長，也沒想過沒想過會是今場，而提到戴上隊長臂章時的感受：「就係突然間多咗責任感，但係都好開心。」而提到不少球今場只贏2:0會比較少時，茹子則認為：「我哋今次揀嘅人比較新，大家都只係用三、四日去磨合。我覺得要俾多啲時間我哋隊波去建立默契，但至少我哋贏到波，Chino都鞲我哋目標一定要贏球，我哋呢點都做到。」而對於宇曦入波茹子亦指他是港隊的未來，也笑指希望他不會自滿。

記者/攝影:魏國謙