Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸外｜豪華班攻無不「克」 比錫達斯勢穩勝

波盤王
更新時間：08:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：08:00 2026-08-06 HKT

賀拉戴克 VS 比錫達斯
香港時間周五凌晨1:00開賽
推介：讓球主客和 [-1] 客勝

矢志於歐戰捲土重來的比錫達斯，轉會市場相當進取，實力大增。該隊有能傳善射的中場奧簡高古領軍，有力於今晚歐霸外圍賽第3圈首回合作客穩勝賀拉戴克，讓球客和開出客隊讓一球亦不嫌多，直取「客勝」。

土超代表比錫達斯上季在歐協聯外圍賽落馬，缺席一整季歐戰正賽，今夏球會痛定思痛，找來曾領費倫天拿兩度殺入歐協聯決賽的伊達利安奴任主帥，為球隊注入進攻元素，又豪花過2,000萬英鎊收購翼鋒李安度杜沙特及門將紐布爾等大牌球星，明顯為雙線作戰部署。

兩軍主力級數有別

除新兵外，比錫達斯舊將中場奧簡高古季初表現亦十分搶鏡，上輪次回合作客2:0擊敗米迪查蘭特一役，不但交出一個入球，全場5次起腳及45次成功傳送更屬兩隊最多，盡顯能傳善射一面。相反主隊賀拉戴克陣中唯一一名捷克世盃腳只有年屆35歲的中場華迪美達里達，球員級數遠遠不及，今場輸才當贏都有難度。加利李爾

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
9小時前
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
10小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
8小時前
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
9小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
21小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
20小時前
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
影視圈
13小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
2小時前
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
影視圈
9小時前
港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」網民支持：好似呢排先有
港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」網民支持：好似呢排先有
生活百科
18小時前