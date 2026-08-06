歐霸外｜豪華班攻無不「克」 比錫達斯勢穩勝

賀拉戴克 VS 比錫達斯

香港時間周五凌晨1:00開賽

推介：讓球主客和 [-1] 客勝

矢志於歐戰捲土重來的比錫達斯，轉會市場相當進取，實力大增。該隊有能傳善射的中場奧簡高古領軍，有力於今晚歐霸外圍賽第3圈首回合作客穩勝賀拉戴克，讓球客和開出客隊讓一球亦不嫌多，直取「客勝」。

土超代表比錫達斯上季在歐協聯外圍賽落馬，缺席一整季歐戰正賽，今夏球會痛定思痛，找來曾領費倫天拿兩度殺入歐協聯決賽的伊達利安奴任主帥，為球隊注入進攻元素，又豪花過2,000萬英鎊收購翼鋒李安度杜沙特及門將紐布爾等大牌球星，明顯為雙線作戰部署。

兩軍主力級數有別

除新兵外，比錫達斯舊將中場奧簡高古季初表現亦十分搶鏡，上輪次回合作客2:0擊敗米迪查蘭特一役，不但交出一個入球，全場5次起腳及45次成功傳送更屬兩隊最多，盡顯能傳善射一面。相反主隊賀拉戴克陣中唯一一名捷克世盃腳只有年屆35歲的中場華迪美達里達，球員級數遠遠不及，今場輸才當贏都有難度。加利李爾