阿甲 | 開季連勝勢頭佳 小阿根廷人弗到「拉」唔住

小阿根廷人今季表現平穩，目前在阿甲聯賽次階段開季連贏兩場。球隊攻守展現出極佳平衡，預料今仗有極大機會作客成功搶分。球隊能夠維持穩定發揮，陣中中場核心阿倫歷斯卡奴絕對舉足輕重，這位中場發電機勢成對手大患。主隊貝格拉諾近6戰皆取得入球，小阿根廷人仍有力坐和望贏，今場推介波膽1:1及1:2。馬高

小阿根廷人在次階段聯賽延續好表現，狀態大勇。球隊近期豪取連續7場不敗佳績，當中更強勢錄得二連勝，包括上仗以3:0大炒學生隊，前線火力全開，後防亦能保持清白之身，攻守數據極度亮麗。球隊戰績彪炳，阿倫歷斯卡奴的發揮堪稱完美。這位表現漸見大將之風的中場指揮官，至今已為球隊攻入4個入球。他在中場掃蕩及控制節奏上表現成熟，今仗作客挑戰強敵，他的控制力絕對是小阿根廷人能否在客場全身而退、舉足輕重的關鍵。

主隊貝格拉諾實力不俗，現以26分排第5位。球隊近況勇銳豪取7連勝，上仗以2:1力克羅沙里奧中央。陣中首席射手費南迪斯已入5球，仍極大機會在今仗取得入球。

馬高推介

波膽 1:1 /1:2

香港時間周日凌晨4:58開賽