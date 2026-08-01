Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿甲 | 開季連勝勢頭佳 小阿根廷人弗到「拉」唔住

波盤王
更新時間：07:00 2026-08-01 HKT
發佈時間：07:00 2026-08-01 HKT

小阿根廷人今季表現平穩，目前在阿甲聯賽次階段開季連贏兩場。球隊攻守展現出極佳平衡，預料今仗有極大機會作客成功搶分。球隊能夠維持穩定發揮，陣中中場核心阿倫歷斯卡奴絕對舉足輕重，這位中場發電機勢成對手大患。主隊貝格拉諾近6戰皆取得入球，小阿根廷人仍有力坐和望贏，今場推介波膽1:1及1:2。馬高

小阿根廷人在次階段聯賽延續好表現，狀態大勇。球隊近期豪取連續7場不敗佳績，當中更強勢錄得二連勝，包括上仗以3:0大炒學生隊，前線火力全開，後防亦能保持清白之身，攻守數據極度亮麗。球隊戰績彪炳，阿倫歷斯卡奴的發揮堪稱完美。這位表現漸見大將之風的中場指揮官，至今已為球隊攻入4個入球。他在中場掃蕩及控制節奏上表現成熟，今仗作客挑戰強敵，他的控制力絕對是小阿根廷人能否在客場全身而退、舉足輕重的關鍵。

主隊貝格拉諾實力不俗，現以26分排第5位。球隊近況勇銳豪取7連勝，上仗以2:1力克羅沙里奧中央。陣中首席射手費南迪斯已入5球，仍極大機會在今仗取得入球。

馬高推介
波膽 1:1 /1:2
香港時間周日凌晨4:58開賽

最Hit
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
影視圈
11小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
中國移動、中國電訊及中國聯通內地三大電訊商發通告 8‧1開始手機號卡僅限官方辦理。法新社
內地平價數據卡不再？ 三大電訊商：8‧1開始手機號卡僅限官方辦理
即時中國
10小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
22小時前
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
影視圈
10小時前
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分。
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分
影視圈
14小時前
助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老定有報應｜Juicy叮
助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老一定有報應｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
2026-07-30 16:53 HKT
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
22小時前
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
飲食
2026-07-30 18:53 HKT