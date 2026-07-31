比超盃 | 布魯日主力盡失 客隊受讓更具「聖基」

上季比甲冠軍布魯日今夏受主力球員離隊影響極大，整體實力銳減，近期在熱身賽接連落敗，狀態低迷。相反，上屆亞軍的聖基萊斯聯則保持近季的顯著進步，熱身賽更連勝丹超冠軍和法甲強隊里爾，狀態更可靠。陣中中場大將辛連尼保持出色狀態，有其在中場壓陣，預計球隊今仗可保不敗，推介讓球受讓平手半球的客勝。馬高

聖基萊斯聯近期季前熱身賽展現出極佳的穩定性。球隊先後擊敗丹超冠軍AGF，上仗面對法甲勁旅里爾亦以2:1取勝。特別值得品提的是瑞典國腳中場辛連尼，此子表現漸見大將之風，剛戰畢世界盃的他在對里爾一役後備上陣，於74分鐘攻入奠定勝局的入球，成為贏波最大功臣。其出色的創造力與閱讀球賽能力，今場絕對有力跟布魯日的中場抗衡。

布魯日近期熱身賽慘吞三連敗，表現大受影響，全因多名絕對主力離隊令實力大損。球隊失去了上季攻入22球的進攻核心索利斯，防守中場史坦高域亦被回購離隊，加上三十八歲傳奇門將米奴列宣佈掛靴，攻守中軸線徹底瓦解。

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