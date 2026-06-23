內地遊客旺角小食店買魚蛋因1事惹誤會 狠批店員「態度惡劣上天」：見識到人類多樣性

中港兩地的生活習慣有別，部份來港旅客或居於香港的內地人或許不太習慣本地飲食文化。一位內地女早前與母親來港一日遊，惟她於旺角小食店買魚蛋因1事引起誤會，令她狠批店員態度惡劣，這次的體驗令她「見識到人類的多樣性」，其母親更評價香港此行「不如澳門，不想再來！」

內地遊客旺角小食店買魚蛋 狠批店員「態度惡劣上天」

香港自有一套街頭小食文化（俗稱「掃街」），通常食客都是即買即食、站在街邊大快朵頤。不過，這種飲食文化卻令部分內地旅客感到不適應。位內地女早前與媽媽來港一日遊，她表示過往因為香港服務業歧視大陸人而區別對待的討論，故此一直很抗拒遊港，所以之前只來港行山，並沒有到市區閒逛。今次樓主到香港只因為媽媽辦理港澳通行證，「想着反正就在深圳旁邊還是去一趟」，惟這次的體驗令她相當生氣。

因1事誤會安排店內用餐

樓主表示當日與母親「Citywalk」至下午5時，雙腿已經「行到瘸」，肚餓之下從尖沙咀到旺角尋找心水食店。惟地圖定位不準確，令她多走大半條街，剛好途經另一間小食店，便決定買一串咖哩魚蛋「醫肚」。當時店員將魚蛋放於豉油碟上，由於樓主不熟悉香港小食店的運作模式，「我以為是讓我進店吃，於是準備端起盤子進去吃」。不過，一位店員上前阻止她，樓主形容對方一手按住碟子表示不能拿，再將魚蛋放進旁邊另一個碟中。

樓主憶述另一位店員「嘰哩咕嚕說了一大堆粵語」，她表示聽不懂後，對方才轉用普通話表明：「必須要達到最低消費標準XX元才可以進去吃」。樓主對此感到相當無語，並解釋自己誤會其用意：「我以為你們會給我打包啊！」，隨後店員扯下一個膠袋，「丟垃圾一樣給我把魚蛋裝進去」。樓主於帖文中大吐苦水，直言魚蛋味道一般，痛批該店態度惡劣，「終於見識到了香港臭名昭著的服務業！」總結今次的香港一日遊，樓主直言過程令她感到十分生氣，其母親更評價今次香港行「不如澳門，不想再來！」

香港「掃街」飲食文化

香港於1950、60年代起，街邊出現大量小販推着手推車，裝上煮食工具，便即席販售各類型熟食，如車仔麵、各式包點、粥品及炒粉麵等，後來更出現雞蛋仔、格仔餅、魚蛋燒賣、碗仔翅等，客人光顧後即場「開餐」，更會邊走邊食，從而發展出本地「掃街」飲食文化。直到70年代，政府停止發出小販牌照並嚴禁阻街，街頭上越來越少這類車仔小販檔，至今少數持牌的炒栗子檔仍於街頭經營。後來，這類小販檔改為進駐店舖，旺角、油麻地廟街等地亦成為街頭小食集中地，更成為特色旅遊景點之一。

文：RY

資料及圖片來源：小紅書