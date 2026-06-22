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屯門華香園6.29結業！開業17年 馳名豆花米線/炸醬撈米線 店方不捨告別街坊 網民震驚：唔知去邊度食得返

飲食
更新時間：15:49 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:49 2026-06-22 HKT

近年本地飲食業出現一波結業潮，不時傳出酒樓、茶記結業消息，部份甚至是開業多年老字號，令市民惋惜不已。近日，有港人發現屯門米線店「華香園」將於6月29日結業，其馳名的豆花米線、炸醬撈米線或成絕響，店方亦不捨與一眾熟悉的街坊告別，表示這是一個「無比沉重且艱難的決定」。華香園突如其來的結業消息引起網民討論，有網民感到可惜，「唔知去邊度食得返！」

屯門華香園6.29結業！開業17年 馳名豆花米線/炸醬撈米線 店方不捨告別街坊

屯門麗寶商場米線店「華香園」經營至今已有17年，主打豆花撈米線、炸醬撈米線等，坊間少見且價錢實惠，其炒米線、清湯牛腩米線亦各有捧場客，吸引不少附近街坊及學生光顧。惟近日有港人發現華香園貼出告示，指由於租約期滿，故此將於6月29日結業。

店方表示陪伴食客走過17個年頭，榮幸能夠為客人提供美食及度過無數個日常，無奈最終決定結業，「這是一個無比沉重且艱難的決定」。店方又稱，尤其不捨每天見到的熟悉客人、專程帶親友聚餐的街坊，甚至搬走後仍間中前來探望的朋友，「雖有萬般不捨，但終須一別！」並感謝每一位曾光顧的客人，最後祝福大家身體健康、生活美滿。

網民震驚：唔知去邊度食得返

對於華香園突如其來的結業消息，有網民感到震驚且可惜：「呢間豆花米線正宗呀，佢執咗成個屯元天都唔知去邊度食得返」、「又少一間CP值高的店舖唔做」、「好可惜，都幫襯咗好多年」、「好可惜，咁多學生都話結業」、「無得再食豆花撈米線」。有網友大讚華香園的米線出品高質，「我淨係會食呢一間嘅米線，其他我都覺得唔好食」、「炒米線是必食的，置樂完全冇一間專食米線店的」、「佢哋個豆花米線好食」、「牛腩好食、炒米線都好」。

華香園

  • 地址：屯門青河坊2號麗寶商場地下41號舖
  • 營業時間：上午11:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至下午5:00（星期六至日）
  • 聯絡電話：3488 6282
  • 結業日：6月29日

文:RY

資料及圖片來源:置樂街坊群、香港米線關注組、Threads

延伸閱讀：紅磡15年茶餐廳「華園美食」月底結業 街坊驚訝人流暢旺仍難逃厄運 高質雞翼燴意或成絕響

 

 

 

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