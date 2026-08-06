紓壓玩具有毒？泰國查獲近2萬件無認證「捏捏樂」或含重金屬致癌物 恐傷肝損生殖系統

近年流行的「捏捏樂」紓壓玩具，造型可愛，聲稱有助減壓，深受年輕人喜愛。然而，這類玩具的安全風險近日引起關注。泰國官方日前在曼谷查獲了近2萬件無認證的「捏捏樂」玩具，警告「毒玩具」可能含有不合格的化學物質，恐影響健康！內地官方機構曾檢測「捏捏樂」，發現部分樣本總揮發性有機物及二甲苯釋放量超標，長期接觸會影響神經系統及生殖健康。

毒玩具｜紓壓玩具恐含重金屬人工香精

泰媒報道，泰國工業標準局官員日前在曼谷三攀市場查扣逾19,000件未獲認證的紓壓玩具，總值超過100萬泰銖。當局對6家大型批發商及零售點展開調查，其中1家為未經許可的進口商，其餘5家販售不符標準產品。泰國工業標準局秘書長表示，涉事玩具未標示泰國工業標準（มอก.）認證，可能含有不合格化學物質、重金屬及人工香精，存恐致癌風險。

（圖：Ch.7 Thailand）

據悉，內地也曾有不少市民表示「捏捏樂」玩具有安全問題，甲醛量超標；有不少人反饋接觸後更出現喉嚨痛、手指潰爛等症狀，甚至有人自爆患癌，風險極高。

毒玩具｜TVOC及二甲苯超標 塑化劑損生殖系統

河北省產品品質安全檢測技術中心針對「捏捏樂」玩具進行風險監測，參考相關標準檢測揮發性有機物（TVOC）釋放量及二甲苯釋放量。結果發現，部分樣本2項指標均不符合要求。專家指出，TVOC主要來自玩具原料合成及加工過程中殘留的小分子，以及使用期間的化學老化降解。

鄰苯二甲酸酯類塑化劑 是常見添加物，容易從產品釋放，經呼吸道、皮膚進入人體，具有干擾內分泌及生殖毒性，長期過量接觸可能損害男性生殖能力，或導致女性性早熟。



是常見添加物，容易從產品釋放，經呼吸道、皮膚進入人體，具有干擾內分泌及生殖毒性，長期過量接觸可能損害男性生殖能力，或導致女性性早熟。 苯系化合物（如甲苯、二甲苯、乙苯） 則具急慢性毒性，會刺激皮膚黏膜，對中樞神經系統具麻醉作用，嚴重可損害肝臟及造血功能，降低免疫力。

毒玩具｜兒童風險最高 家長需加強看護

檢測機構提醒，兒童使用「捏捏樂」時可能發生啃咬、舔舐或長時間皮膚接觸，玩耍後若未洗手即進食，容易將有害物質帶入體內。由於兒童身體發育尚未成熟，有害化學物質對其影響遠比成人嚴重。成人因抵抗力較強，且誤用機率較低，風險相對較低，但仍不宜長期密閉空間內大量接觸。

專家建議消費者，避免購買來歷不明或「三無」（無生產廠家、無地址、無商標）產品，若產品散發強烈化學氣味，應避免購買；玩耍時忌啃咬及舔舐，用後最好清潔雙手。

資料來源：Channel 7 Thailand 、河北省產品品質安全檢測技術中心

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