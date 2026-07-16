平價有伏？四川假牛肉黑心工場 豬肉灌「香精」扮牛肉 過量食用可致癌？｜附4招分辨真假牛肉

平價有伏！近日四川被揭發有假牛肉犯罪集團及黑心工場，以廉價豬肉為原料，塗抹牛油、灌入牛血及「牛肉香精」（又稱牛肉膏），將豬肉「偽裝」成鮮牛出售。而這些化學香精若不慎過量食用，分分鐘可以致癌。

街頭現「超平價」鮮牛 被揭為化學加工豬肉

據內媒報道，四川什邡市公安局環食藥大隊巡查發現，有小販以遠低於市價售賣所謂「鮮牛肉」。執法人員對肉質及來源起疑，經抽樣檢驗後，確認這些所謂牛肉實際上是經化學及物理加工的豬肉。川警調查發現，2025年下半年起，這些造假集團建立了採購、加工、分銷的完整產業鏈，他們將大批假牛肉分銷至多地，嚴重擾亂市場秩序，威脅市民大眾的食物安全。

內地網民嘆「難怪串燒無牛味」

四川警方於上周出動及搗破3個製假工場，當場查獲近1噸肉製品原料及1噸半成品「假牛」，同時起獲6桶牛肉香精及大量牛血、牛油等作案工具。事件曝光後隨即引發網民熱議，不少人對「豬肉扮鮮牛」的造假手法感到震驚。更有網民留言：「難怪路邊燒烤攤兩元一串的牛肉串，完全吃不出牛肉的味道！」

牛肉香精是甚麼？過量食用可中毒致癌

內地央廣過往曾揭發有商家利用牛肉香精將豬肉加工成「牛肉」的個案。到底牛肉香精是甚麼？牛肉香精（又稱牛肉香膏）是一種食品添加劑，加入後可使豬肉在香味上接近牛肉。據知，一瓶一斤裝的牛肉香膏可讓50斤豬肉變成牛肉，「偽造」出濃郁牛肉風味，由於市面上牛肉價格高於豬肉，此舉可節省大量成本及謀取暴利。

福建省質監局質檢院專家指出，牛肉香膏中的I+G等添加劑雖屬國家允許的食品添加劑，但有嚴格限量要求，如I+G用量約為2%至5%，水解蛋白每日限量50至100克。然而，有些添加劑的標籤並未標明具體含量，甚至標示「用量不限」，可能導致過量使用。

專家警告，食品添加劑在一定安全劑量內食用並無危害，但若違規超量和長期食用，會降低人體血紅蛋白的攜氧能力，可能引起慢性中毒、畸形，甚至致癌。

4招分辨真假牛肉

專家表示，對於市面上的豬肉和牛肉，消費者可從顏色、氣味、質感、口感多個方面進行辨別：

牛肉 豬肉 顏色 牛肉脂肪呈白色或乳黃色 豬肉脂肪較多且顏色偏白 氣味 牛肉有較重腥味 豬肉帶有特殊甜味 質感 牛肉纖維長，肉質結構粗且緊湊 豬肉纖維短，肉質細且鬆散 口感 牛肉口感較粗糙 豬肉口感較嫩

食品添加劑有何作用？

食物添加劑種類繁多，常用的包括，防腐劑、 抗氧化劑、甜味劑、染色料、 增味劑、增稠劑、乳化劑等。食安中心指，食品添加劑大多用於保持食物品質，常見用法如下：：

抑制微生物生長，以提高食物的安全和品質

防止氧化變質，以延長食物的保質期

加強味道和氣味

保持或保存色澤

改善食物的質地和稠度等

一般來說，食物添加劑的毒性很低。不過，重點主要是長期攝取高於安全參照標準的食物添加劑的安全問題。化學物的每日可攝入量，是按人體的體重計算，估計人於一生中每天從食物或食水攝取該化學物而不致對健康帶來風險的分量。攝入的食物添加劑即使超出每日可攝入量，並不表示健康一定會受損。由於每日可攝入量着眼於人一生攝取的分量，因此只要並非長期超出，偶然高於每日可攝入量也不會影響健康。

小部分人不能承受某些食物添加劑所帶來的影響，攝入少量食物添加劑可能對他們的身體造成急性影響。舉例說，對於一些對二氧化硫敏感的人士，攝取少量二氧化硫可能會引起支氣管收縮及哮喘的反應。

資料來源：環球時報、央廣《新聞晚高峰》、北京青年報、食安中心

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