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金秘書為何那樣｜Anson Lo預告吻戲最多6次 回應身高比例似「假腳」: 本身都好長 Ivy So錫完嘴腫有唇炎被笑刷牙太多

影視圈
更新時間：16:49 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:49 2026-08-06 HKT

盧瀚霆（Anson Lo）、蘇雅琳（Ivy So）、郭子豪、練美娟、駱振偉等今日（6日）出席港版《金秘書為何那樣》開鏡拜神儀式，蘇雅琳在儀式上提到其中一場「床戲」值得大家期待，「暫時拍咗覺得幾sweet的是一場床戲，我張床有隻熊啤啤，收埋左啲野唔想比佢發現，大家一齊跌左落張床度，究竟係啲咩，到時大家要睇下。」盧瀚霆受訪時表示已拍了十幾日，最近多拍辦公室場口，以群戲為主，之後亦有一些在戶外拍拖的場面要拍，問到是否很多吻戲？他透露該劇20集，親密場面所佔比例不多，20集可能最多6次，又說未拍床戲，笑言要與蘇雅琳熟一點，要她點頭才拍，「大家再熟一些才不會尷尬，劇組都好好，吻戲不是開工頭幾日拍，讓我們有更多時間了解對方。」

盧瀚霆與吻戲對手有不同火花

蘇雅琳早前表示拍吻戲拍到嘴唇發腫有唇炎，她澄清是自己較易腫，與盧瀚霆無關，盧瀚霆則笑她太乾淨，可能是因為刷牙太多才會這樣，講到他有較多拍吻戲的經驗，現在吻功是否大有進步？他笑說：「我都是正常人，根據劇本需要，要我點做就點做。（Ivy和Edan（呂爵安）那個好錫？）Edan太耐，唔記得，其實每個對手都有不同火花，和Edan是比較喜劇形式，《社內相親》和Hanna（陳漢娜）點到即止，今次可能要hold得耐啲，但角色無乜接吻經驗，表達上會比較心急和忍唔住。」他透露拍劇期間也要拍MIRROR團綜，檔期半年前已夾好，不會影響拍攝進度。

蘇雅琳不介意被指撞樣蘭茜

兩人早前被網民捕獲在赤柱拍外景，有指盧瀚霆當時的身高比例過於修長惹熱議，更有網民以「假腳」形容，他表示不會介意這個說法，他不能控制大家的想法，作為表演者會接受評論，又感謝服裝造型團隊令他能吸引大家的目光，他認為是好事，問他當時可有覺得自己高了？他笑謂不覺得，指已經31歲不會再高，雖然鞋子本身有墊，但他雙腿本來也很長。另外，早前網上瘋傳一名泰國男星的表演片段，指該男星與盧瀚霆很相似，盧瀚霆表示沒留意不知道。此外，蘇雅琳日前出席活動的相片被指撞樣蘭茜，她說：「無所謂，不會介意，之前因工作需要減肥，現在都想增肥，因應不同工作需要，會有不同狀態。」旁邊的盧瀚霆即大讚她現在非常完美。

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