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邱淑貞22歲二女沈日穿貼身背心旅遊 與媽媽越來越似樣 入行做父親沈嘉偉品牌生招牌？

影視圈
更新時間：16:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：16:30 2026-08-05 HKT

邱淑貞的三名女兒沈月、沈日及沈晨一直備受外界關注，其中二女沈日及幼女沈晨相對較為低調，但沈晨偶爾亦會在社交平台分享個人生活點滴。近日22歲的沈日前往西班牙旅行，並在社交平台上載了多張旅遊照片，由於她已有數月沒有更新近況，網民對她的外貌特別關注，紛紛大讚她越來越似媽媽邱淑貞，與姊姊沈月各有美態。

沈日突然更新社交平台晒少女美照

沈日的旅行衣著打扮，以休閒風為主，從照片可見，她穿上一件簡約的白色貼身小背心，下身配搭一條帶有不規則荷葉邊設計的卡其色長裙，並穿上白色運動鞋。昔日較為圓潤豐滿的她，近日的身形對比早前明顯清瘦了一些，這套貼身的打扮讓她大晒纖腰，散發出少女的氣息。她在當地的建築物前、樓梯及街頭自拍，更發文答應網民，「很久沒更新了，接下來努力日更，補補這段時間的日常」，網民對於沈日忽然爭取曝光率大感愕然，揣測她有意為入行鋪路。

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沈日為父親沈嘉偉服裝生意做生招牌

沈日發出帖文及照片後，吸引了不少網民留言，焦點均落在她的外貌變化，指她現時的五官輪廓更為突出，與媽媽邱淑貞成個餅印，證明家族基因強大，網民留言表示「越長大越像媽媽了」。同時網民亦提及她的姊姊沈月，不時為父親沈嘉偉的服裝品牌當上模特兒，而沈日在照片中，不僅一身時尚打扮，更特別標記了父親的時裝品牌，親自做生招牌。

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