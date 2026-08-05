姚焯菲開腔回應「藐爆」鍾柔美事件直認表情「幾惡」：我哋太熟嘅溝通方式

姚焯菲（Chantel）與葉振弘今日到九龍塘出席卡通周年活動，Chantel表示自小已很喜歡卡通角色，但不會收藏太多，問到可有男生送公仔給她？她笑言未試過。談到早前與詹天文及鍾柔美受訪時，被指表情似「藐爆」鍾柔美，她笑言：「有留意到網上討論，我見到時只有幾個Like，當時覺得事小，不需要解釋，因為是我們生活的一種方式，但都覺得高機率出事！幾個鐘後朋友傳給我，所以都想澄清一下，這是我們三個的溝通方式，因為我們太熟，鏡頭前可能要避免這些表情，多人的時候要避免一下，哈！現在回頭看，我覺得自己有時表情都幾惡。」

冇影響鍾柔美友誼

問可有與詹天文與鍾柔美談到這次誤會？她笑言有，見到已即時傳給大家，笑言是大家的相處方式，不會影響到友情，又笑言自己表情豐富，很適合演戲希望大家找她拍戲。

姚焯菲中山演唱會延期不知原因

至於8月8日在中山與鍾柔美及詹天文合作的演唱會延期，Chantel表示也不知原因，只知延期由公司處理，坦言未知有否粉絲特地買飛到當地支持，感到抱歉，未知延期後的演出日子，可惜未能如期與內地粉絲見面。

姚焯菲個人騷未開始排舞

姚焯菲9月初開學，而8月29日的個人演唱會，Chantel坦言未開始排舞，但對自己的準備工作有信心，平日也有練歌，只是跳舞排練要時間，但舞步不算多，有信心屆時做到最好示人。但因為演出前仍工作，暫時不會閉關。問工作滿滿，今年暑假工賺到不少？她笑言沒管理收入，都是媽咪幫她，問可想買車買樓？她笑言在香港只想坐車遊車河，笑言若買樓便要煩惱做家務，笑言也想獎勵一下自己。談到暑假快將結束，她坦言感不捨，也不捨得香港和大家的照顧，更透露回到紐約後要搬宿舍，亦要做家務。

