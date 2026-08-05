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歐倩怡與女兒遊北京取經扮靚 苦練Kick Boxing目標重現腹肌 簽新經理人進軍內地懶理網上炒作

影視圈
更新時間：15:45 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:45 2026-08-05 HKT

歐倩怡（Cindy）今日（5日）以運動營養學家身份出席《紫數日：生命探索之旅》開幕典禮，開展一連六日的預防醫學活動。歐倩怡於展覽現場試用七款AI健康檢測儀器，並以專家身份主講《血糖與慢性炎症的營養管理攻略》講座，向數十位聽眾分享透過營養飲食預防糖尿病等疾病。

歐倩怡挑戰港隊級訓練

歐倩怡於開幕禮後受訪，表示在運動營養學上鑽研多年，今日在講座上希望分享如何從日常生活飲食方便預防疾病。Cindy透露運動與飲食同樣重要，最近更迷上Kick Boxing跟隨一位港隊級別教練受訓：「強度好高㗎！平時健身可以休息20秒、飲啖水，我哋休息係做30下掌上壓、30下捲腹，要自己諗辦法偷偷哋飲水！（目標練腹肌？）我都想呀，好耐冇見過自己嘅腹肌，要再努力啲！」留意到自己年紀漸長，需要花心思管理保持身型。

歐倩怡稱女兒未拍拖

歐倩怡早前與女兒郭以雅同遊北京，笑指女兒踏入青春期比自己更貪靚，反而要向女兒取經：「我都學緊佢哋後生女點化妝整頭髮，以前可能小朋友扭計、等媽媽出門口，依家係我等佢哋，又要化妝、夜晚要敷幾多塊面膜，學佢哋點做個high maintenance girl！」又指女兒也會追星喜歡男團，但未有男仔追求：「唔知道呢，佢冇同我講過，可能都仲係太細個。（容許她拍拖？）大個啲先，如果唔影響學業嘅話唔驚嘅。（女兒倒轉好奇妳感情生活？）哈哈冇喎！我哋顧住講扮靚，食咩去邊到打卡！」

歐倩怡避談感情享受自立

Cindy早前接受《九運會客室》接受伍詠薇、李凱賢（Brian）訪問，談到不少感情狀況，她表示女兒似乎未有留意節目，亦不願透露子女曾否見過男朋友：「感情嘅嘢就唔多講喇。」認為子女未必關注父母感情生活的新聞，若注意到或許再作討論。對於有網上頻道炒作自己與前夫郭晉安之間的感情話題，Cindy大方表示不會留意網民評價：「都係個人嘅事情，我哋都冇關注冇睇。因為都已經好忙，最近仲簽咗經理人公司，跟住落嚟會返內地發展，所以冇諗咁多，努力做好自己工作先。」未來工作部分包括內地演出、香港則集中在運動營養學方面，演藝工作已排程到明年，會努力做運動練氣準備唱歌。對於Brian在節目上問到性生活發展階段，歐倩怡當時回應指開心，今日則繼續避談，亦不談男友經濟支援問題：「其實人係要工作嘅，除咗錢之外，仲有自己嘅成功感同肯定。例如營養學係我20年前開始一路讀書想做嘅事，我依家開始做，好享受呢種生活！」

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