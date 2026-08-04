李蔓瑩「中空戰衣」遊葡萄牙獲伍允龍激讚 自爆與李靜儀每晚Pillow Talk 江嘉敏穿心形小背心騷腰晒腿被指圓潤

李蔓瑩（Renee）、江嘉敏、譚玉瑛等今晚出席《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》香港首映禮，李蔓瑩透露與前女團成員李靜儀（Heidi）於Podcast節目《李想之間》合作，大談女性生活與日常話題，早前她們更一起首次去旅行同遊葡萄牙。談到她在社交網分享葡萄牙旅遊靚相，可見她以「中空戰衣」亮相。問到男友伍允龍可會介意？她笑說：「唔會喎！佢會覺得好靚，同埋啲景色、妝容，覺得去旅行嘅女性仔特別靚嘅。」

葡萄牙首次同行「完全冇鬧交」

問到可會考慮跟李靜儀合作拍旅遊節目？她笑言跟對方也想獲得電視台賞識，但沒有特定地方想去，反而今次跟李靜儀首次同行旅遊葡萄牙，更形容為「打大佬」。她說：「因為我哋第一次夾去旅行，無論食嘢、衣著品味，我哋都好好好傾，完全無鬧交，仲要每晚Pillow Talk。」

江嘉敏帶妹妹捧場CHIIKAWA

同場出席的江嘉敏，身穿開胸心形小背心襯短褲，既騷腰又曬腿，不過見她身形比以前變得圓潤。她表示今次帶同妹妹前來到場，因為妹妹很喜歡CHIIKAWA，又指妹妹已20歲從事OL工作，但對方未有想過要入行發展。問到妹妹會否為她的演出反映意見？江嘉敏笑指妹妹會讚完先彈為免她不開心，然後給予意見，近期亦有讚她在TVB劇集《非份之想》的演出。當笑指她身形變得圓潤是否蜜運中，她即大反應說：「下！唔係嘛！（是否幸福降臨？）呢排落雨少打網球，多啲工作都幸福嘅。」