俞可程為《女神配對計劃2》瘦身 10日激減12.2吋 全為爭啖氣

「東張女神」俞可程（Kanis）近期參與戀愛真人騷《女神配對計劃2》，之前她更憑黑絲造型採訪「冒警」騙案被譽為「吸睛體質」，人氣高企。早前Kanis卻被網民野生捕獲現身瘦身中心，疑似為「爭仔」秘密進行「女神走脂計劃」，《星島頭條》收到Kanis的最新宣傳照，發現女神確實比之前瘦足一個碼，身形fit爆！

俞可程大晒纖腰

最新的宣傳照可見，Kanis身穿黑色bra top配搭低腰牛仔褲，大晒纖腰，整體狀態極fit，散發健康性感魅力，相當吸睛！被問到是否為「爭仔」而瘦身？Kanis笑言：「係爭氣，唔係爭仔！收身都係身材管理，健康啲靚啲，人都自信啲嘛！」

俞可程到瘦身中心接受療程

早前有網民在社交網Threads發文，指在美容中心做療程時疑似見到Kanis，身穿小背心及長褲在櫃枱與職員交談。帖文引來熱議，不少網民猜測她為《女神配對計劃2》中「爭仔」而緊急走脂大改造，Kanis接受《星島頭條》電話訪問時亦大方承認相中人正是自己，當日到瘦身中心接受療程。她笑言幸好素顏、只被拍到側面，感謝網民高抬貴手，並表示：「對身形未夠滿意，想上鏡好睇啲，所以最近去咗出咗名口碑好，唔Hard Sell嗰間專門店減肥瘦身，做『10日瘦10吋』嘅療程。完全估唔到短短10日，全身減咗12.2吋，仲輕咗4磅！『做機』加健康減脂飲食，真係好犀利！」她強調減肥效果勁明顯，大髀和腰圍都成功收細，一着衫見到線條跟以前不同，感覺超開心。

Kanis目標想再減5磅

Kanis續透露目標是減多5磅，腰圍減至23至24吋，又自言最不滿自己的下盤和大腿，這些位置過往極難減，一定要靠做機局部減肥。此外，她曾試過極端飲食和瘋狂運動，但影響身體，今次靠「做機」和飲食產品，輕鬆做到局部減肥，且無須節食，只要小心選擇食物種類，反而吃得很飽，身體狀態十分好。Kanis又開心表示，現在褲子及裙子都要用皮帶，買衫時腰圍也要買小一個碼。至於不少網民看過Kanis的新相，紛紛留言激讚她清減不少，更追問她減肥秘笈。

