Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俞可程為《女神配對計劃2》瘦身 10日激減12.2吋 全為爭啖氣

影視圈
更新時間：23:15 2026-08-03 HKT
發佈時間：23:15 2026-08-03 HKT

「東張女神」俞可程（Kanis）近期參與戀愛真人騷《女神配對計劃2》，之前她更憑黑絲造型採訪「冒警」騙案被譽為「吸睛體質」，人氣高企。早前Kanis卻被網民野生捕獲現身瘦身中心，疑似為「爭仔」秘密進行「女神走脂計劃」，《星島頭條》收到Kanis的最新宣傳照，發現女神確實比之前瘦足一個碼，身形fit爆！

俞可程大晒纖腰

最新的宣傳照可見，Kanis身穿黑色bra top配搭低腰牛仔褲，大晒纖腰，整體狀態極fit，散發健康性感魅力，相當吸睛！被問到是否為「爭仔」而瘦身？Kanis笑言：「係爭氣，唔係爭仔！收身都係身材管理，健康啲靚啲，人都自信啲嘛！」

俞可程到瘦身中心接受療程

早前有網民在社交網Threads發文，指在美容中心做療程時疑似見到Kanis，身穿小背心及長褲在櫃枱與職員交談。帖文引來熱議，不少網民猜測她為《女神配對計劃2》中「爭仔」而緊急走脂大改造，Kanis接受《星島頭條》電話訪問時亦大方承認相中人正是自己，當日到瘦身中心接受療程。她笑言幸好素顏、只被拍到側面，感謝網民高抬貴手，並表示：「對身形未夠滿意，想上鏡好睇啲，所以最近去咗出咗名口碑好，唔Hard Sell嗰間專門店減肥瘦身，做『10日瘦10吋』嘅療程。完全估唔到短短10日，全身減咗12.2吋，仲輕咗4磅！『做機』加健康減脂飲食，真係好犀利！」她強調減肥效果勁明顯，大髀和腰圍都成功收細，一着衫見到線條跟以前不同，感覺超開心。

Kanis目標想再減5磅

Kanis續透露目標是減多5磅，腰圍減至23至24吋，又自言最不滿自己的下盤和大腿，這些位置過往極難減，一定要靠做機局部減肥。此外，她曾試過極端飲食和瘋狂運動，但影響身體，今次靠「做機」和飲食產品，輕鬆做到局部減肥，且無須節食，只要小心選擇食物種類，反而吃得很飽，身體狀態十分好。Kanis又開心表示，現在褲子及裙子都要用皮帶，買衫時腰圍也要買小一個碼。至於不少網民看過Kanis的新相，紛紛留言激讚她清減不少，更追問她減肥秘笈。
 

最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
7小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
生活百科
6小時前
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
影視圈
6小時前
黃大仙小姐弟誤食大麻糖 一暈一嘔 母親姑婆同被捕
01:10
黃大仙小姐弟誤食大麻糖 一暈一嘔 母親姑婆同被捕
突發
4小時前
00:52
九龍城學生宿舍地盤 安全經理墮樓困棚架 消防救下送院不治
突發
3小時前
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
飲食
10小時前
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
2026-08-02 18:50 HKT
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
9小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-02 13:12 HKT
謝賢離世｜謝婷婷晒細仔可愛片療癒人心 繼承父親遺志瀟灑看人生 四哥未見孫仔留遺憾
謝賢離世｜謝婷婷晒細仔可愛片療癒人心 繼承父親遺志瀟灑看人生 四哥未見孫仔留遺憾
影視圈
13小時前