何沛珈《非份之罪》崩潰戲獲激讚 被封為「本年度最慘女角色」 近2000觀眾讚好留言支持

TVB犯罪懸疑劇集《非份之罪》昨晚（1日）播出大結局，以何沛珈、阮浩棕、劉佩玥、黎燕珊及余思霆主演之《恐怖情人》單元作結。劇情最後一集揭曉「恐怖情人」真實身份為劉佩玥飾演的雅淇，先後因痴戀渣男前夫有方（阮浩棕 飾）而殺害Liz（何沛珈 飾）與Sylvia（余思霆 飾），劇情不斷神反轉之餘，幾位單元男女主角均發揮亮眼演技，其中觀眾目光更集中於2020年香港小姐出身的Roxanne何沛珈身上！

何沛珈涕淚齊流

何沛珈劇中與劉佩玥飾演好姊妹，前晚播出二人天台攤牌的高潮戲份裡，Liz自揭曾因酒後亂性與有方發生關係、認為好姊妹當年結婚決定錯誤，情緒由內疚轉至憤怒，更激化成與雅淇之間猛烈拉扯推撞，最終Liz被雅淇從高處推下墮樓身亡，雅淇更行「苦肉計」將自己腰部刀傷及Sylvia之死嫁禍於Liz。劇情播出後，何沛珈演技令大批觀眾網民感驚豔，不僅擁有仙氣顏值、演技亦更見自然，盛讚攤牌戲份足以與劉佩玥抗衡：「估唔到妳咁好戲！」即使要力竭聲嘶地大喊同時講對白均能夠兼顧，網民更笑指從Roxanne流鼻水便可見眼淚真情流露：「淨係嗰滴鼻涕已經贏晒啲眼藥水嘅人！」何沛珈成功演繹出Liz對好姊妹忠心又愧疚的矛盾情感，虐心程度更被網民封為「本年度最慘女角色」！

何沛珈親自回覆網民留言

何沛珈於《非份之罪》播畢後於社交媒體分享多張劇照，仍然非常入戲地表示沒有怪責好姊妹、希望下一世能夠再續前緣：「今世是你的一隻忠心小狗」吸引近2000位觀眾讚好及留言支持。許多劇迷亦敲碗為Roxanne爭取更多拍劇機會，期待她於較長篇劇集、戲份更吃重的角色中發揮，何沛珈亦親自點讚、回覆不少網民留言，感謝觀眾喜歡全劇之餘，對自己的表現被看見直言感動。