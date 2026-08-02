潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈

前《流行都市》主持章志文（Albert）四年前離巢TVB後，便與太太陳念君帶同獨子章皓謙（Micah）舉家返回加拿大生活。在多倫多加拿大中文電台開咪的章志文，近日在社交平台分享與潘芳芳的合照，更曝光潘芳芳兒子的照片，引起網民關注。

潘芳芳身形比過往消瘦

章志文近日在IG的在帖文中表示，與潘芳芳上一次見面，已是多年前在TVB節目《流行都市》的錄影廠：「好開心喺多倫多見到芳芳，對上一次應該係好幾年之前喺香港《流行都市》節目裡面。」章志文公開的合照，見到64歲的潘芳芳穿上黑白拼色上衣，配搭一件白色針織外套，打扮樸素，身形比過往消瘦，但精神飽滿，二人在加拿大中文電台（Fairchild Radio）的標誌前開心自拍。

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章志文睇住Queston成長

章志文的合照中，更見到潘芳芳的兒子陳健御（Queston），章志文透露當年在香港見到Queston時，對方還是中學生，如今已升讀大學二年級。章志文不禁感嘆：「當時仔仔Queston仲係中學生，宜家已經升大學二年班啦！祝福佢哋喺多倫多旅途愉快，遲啲我哋再見啦。」

潘芳芳兒子越來越高大

從照片中所見，穿上黑色T恤外搭淺綠色外套的潘芳芳兒子，五官精緻長得高大斯文，笑容靦腆，完美繼承父母的優良基因，越大越俊朗，而爸爸陳冠豪也有同行。章志文又分享潘芳芳兩母子昔日的合照，見到Queston越來越高大。而網民見到潘芳芳的近照，大讚凍齡有術，與昔日變化不大。

潘芳芳43歲時高齡誕子

2006年潘芳芳以43歲高齡誕下一子陳建御（Queston），兒子今年20歲。Queston遺傳父母的靚聲，擁有配音天份，早在12歲時曾被選中為迪士尼動畫《玩轉極樂園》的主角米高配音。現時在加拿大留學的Queston，早已向母親表明不想入演藝圈，故沒有揀選演藝或創作的學科。潘芳芳曾笑稱兒子拒絕入行原因：「佢話『你哋咁窮』，佢揀讀工商管理。」

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章志文攜妻兒返加拿大發展：