非份之罪｜終極大Boss呼之欲出 何沛珈崩潰對決劉佩玥 黎燕珊恐怖戀子狂衝擊三觀

由王心慰監製的《非份之罪》將於今晚（31日）播出最終單元「恐怖情人」大結局。昨晚（30日）「恐怖情人」播出後，種種迹象均指向飾演「姚慧蘭」的黎燕珊就是兇手「恐怖情人」，加上黎燕珊深情地將頭貼向熟睡的兒子「游有方」阮浩棕的畫面相當衝擊破格，認為今晚大結局應不止一個Big Boss咁簡單，結果網上再度進入「瘋狂競猜Big Boss」。

關鍵人物「怨念童養媳」真身是劉佩玥

關鍵人物「怨念童養媳」真身，有網民以男主角認識時間線推斷，覺得是劉佩玥，不過還有網民以「大戲」元素入手，覺得是黎燕珊，還有網民以劇情走向推斷覺得是何沛珈。在官方率先發布大結局精彩畫面，除有「阿媽阿仔驚嚇頭貼頭」畫面外，還有黎燕珊陶醉聞阮浩棕的床單，以及目露兇光劇照，黎燕珊笑言：「其實仲有好多疑似兇手嘅人物嘅，但我梗係唔劇透啦，大家到時自己睇啦！」

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黎燕珊現實中也是「戀子狂」

演過無數媽咪角色的黎燕珊笑言今次演「慧蘭」依然挑戰多多：「呢個劇幾好玩架，好多嘢未試過。第一集咪我向住阿仔唱大戲嘅，嗰個我係一take過架，好彩我平時有唱開粵曲，同埋我平時（嘅角色）生女多。」黎燕珊笑言自己現實中也是「戀子狂」，視兒子是「心肝命椗」，又大讚劇中兒子阮浩棕「絕世好仔」：「阮浩棕戲內戲外都係乖仔，又有禮貌、又細心照顧前輩，唔係值得一讚，係要狂讚呀！將來邊個嫁畀佢就好喇，會好幸福，佢係好爸爸、好老公嚟。」不過在戲中阮浩棕飾演的「游有方」絕對是渣男。昨晚劇情講述原來「葉麗恩」何沛珈一直暗戀阮浩棕，何沛珈和阮浩棕曾因分別與另一半吵架相約借酒澆愁，豈料酒後亂性發生關係，更驚人的是，阮浩棕翌日即向劉佩玥求婚，令何沛珈心碎一地，阮浩棕被網民鬧爆是「渣男之最」：「見一個愛一個」、「Liz最應該殺嘅係Davis」。

何沛珈螢幕初吻獻給阮浩棕

談到與阮浩棕的激吻戲，何沛珈受訪時坦言是螢幕初吻，並笑言由於拍攝現場太多人，所以感覺搞笑：「原本都有諗喺鏡頭前kiss會有咩感覺啦，但原來個感受就係兩塊皮喺度磨擦緊！首先因為係第一次，所以點都會有少少緊張嘅，加上咁多部機影住又咁多對眼睇住、而個我角色當時又飲醉咗懵吓懵吓咁，所以個感覺就好似係手踭同手踭磨擦緊咁。」何沛珈更預告大結局與劉佩玥對手戲，是入行以來最辛苦亦最有發揮一場：「我嗰場戲拍完第一take直頭係激動到睇唔到嘢，嗰一場戲我角色個內心係更加崩潰，對演員嚟講，最辛苦係精神心理上嘅衝擊，所以監製Amy姐呢套劇真係好好，畀到好多機會唔同嘅人去發揮，無論你嘅角色大定細，佢都好願意去同你分析應該係點樣做，編審寫嘅劇本都好好，令到新嘅演員，其實只要跟住劇本做就點都唔會出好大錯。」

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