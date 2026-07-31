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王君馨宣佈懷第二胎 IG晒超聲波相感恩上帝祝福 成功三年抱兩期待新生命來臨

影視圈
更新時間：15:30 2026-07-31 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-31 HKT

剛步入「4字頭」的王君馨（Grace）宣布再度懷孕！王君馨昨日（30日）在IG貼出一家三口的合照，王君馨拎着寫有「WELCOMING BABY CHANG 2027（歡迎張氏寶貝2027）」的告示版，老公Daniel Chang拎着超聲波照片宣布懷孕，成功三年抱兩，組成幸福的四口之家！

王君馨感謝主耶穌對家庭的祝福

王君馨貼出的溫馨家庭照片並以英文留言：「感謝主耶穌對我們家庭的祝福#感恩#BabyChang2027」，不過王君馨只透露預產是2027年，她的身形亦未見有太大的變化，果然得天獨厚。其中一張看到告示版上寫有：「Chang BB食譜：2杯親吻、3杯擁抱、4杯愛，旁邊配上彩虹圖案的嬰兒新衫與超聲波照，心思十足。」

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王君馨在選美前已經跟丈夫Daniel Chang認識，王君馨19歲的時候在紐約一間韓式咖啡店做暑期工，當時遇上Daniel Chang並他親手沖製一杯焦糖 Mocha，結果二人認識一個月、約會兩個星期已經正式拍拖。王君馨與Daniel Chang曾因為分隔兩地讀書和工作，半年沒見面、缺乏信心而短暫分手。幸好兜兜轉轉後奇妙重遇並復合，Daniel Chang更貼心地每月寄不重複的健康小食慰勞拍劇的王君馨，兩人於2016年11月16日被爆出悄悄在香港入紙申請註冊結婚，Daniel放棄在美國的事業搬回香港定居。不過，王君馨受自爆在2023年完成個人演唱會後，因表現不佳令情緒出現問題，更一度發洩在老公身上，令老公都「頂唔順」出聲，最終二人透過婚姻輔導，成功修補關係，戰勝「七年之癢」。

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