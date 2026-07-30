關心妍用音樂為弱勢兒童發聲 黃劍文感激恩人揀錯時機丨獨家

關心妍將在9月與黃劍文、龔柯允等合作為《回家慈善音樂會》演出，關心妍女兒楊榮心也有演出，為慈善出力，也是一種承傳。再次與關心妍一起為慈善演出，黃劍文重提當年與「救命恩人」關心妍首次相遇的爆笑料，才知道自己感激恩人時卻揀錯時機，因當刻正值關心妍因懷孕嘔到七彩的尷尬時期，所以被多謝也不懂畀反應。文：霍淇 圖：羅安強

今次演唱會由關心妍（Jade）創辦的「妍亮生命慈善基金」、「播道兒童之家」及「永恆音樂事工」三個機構合辦，透過音樂慰藉心靈，支持弱勢兒童及青少年的成長與心靈健康。

黃劍文獲贈得獎畫作深受感動

演出歌手方面，Jade首想到的就是劍文，因知道他經常來這裏探訪，劍文指曾去過泰北宣教中心做分享，返港後就希望能在香港幫忙，之後便收到播道兒童之家的分享邀請，在突擊探訪院內兒童後，收到一位小朋友贈送的得獎畫作，讓他深受感動，體會到孩子們對關愛的強烈渴求，「今次講回家，家真的好緊要，因為如果破碎，會令到小孩成長都好有問題，所以希望大家給予他們一個家的感覺，或者在這裡成長是幸福。」而離鄉別井來到香港的龔柯允就坦言得到Jade一直以來像「家姐」般的照顧，令她有家的感覺，故二話不說就答應演出。

關心妍愛女自己出錢請小朋友食雪糕， 出錢又出力！

黃劍文透露最想唱的是Jade的歌曲《這是什麼道理》。

黃劍文收到小朋友贈送的得獎畫作，令他深受感動。

關心妍獲黃劍文視為「救命恩人」。

關心妍與黃劍文頒獎禮趣事

這次音樂會，劍文指最想唱的是Jade的歌曲《這是什麼道理》，他坦言當年因家庭破碎，令他有輕生的念頭，但聽到這首歌後很感動，所以今年也特別重新演繹，Jade謂沒想到一首歌能救了劍文，不過原來兩人都有一些搞笑的回憶，劍文憶述入行後在頒獎禮遇上Jade，當時自己硬着頭皮上前多謝對方，而Jade就笑言當日自己因妊娠而嘔到七彩，所以也不懂給予反應，「當時剛剛懷着心心三個多月，當日不知道為什麼一直嘔，是懷孕後最辛苦的一日，自己也很緊張，因為等了很久才懷上，但我又不能夠跟別人說，因為我還未有宣布，連公司也不知道。」當時只是記得有個男歌手很有禮貌地來搭訕，也以為對方是見到前輩所以那麼客氣，更指要向劍文道歉，因沒想到當刻他是那麼真誠，而自己只是怕嘔在他身上。

