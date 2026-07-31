前港姐胡家惠內疚離婚影響下一代 大女親睹父母分開 死守房門防媽媽自殺：好驚冇咗佢

2002年香港小姐季軍胡家惠（Cathy）去年與第二任丈夫Manfred Lau離婚，她曾透露自己是「被離婚」，結束3年的婚姻。單身不足兩個月的胡家惠與相識20年的閨密展開新戀情，她曾貼上依偎男友臂彎的相片並說：「謝謝你20年來嘅守護，佢睇住我成長，見證住我嘅變化，佢可以話係我嘅Buddy、我嘅軍師。」近日她與大女Charlotte為HOY節目《大小矛盾在路上》任嘉賓，談及兩度離婚影響女兒，對此感內疚。

胡家惠自覺婚姻失敗對女兒造成影響

胡家惠在節目訪問中坦言，覺得自己的婚姻失敗對女兒造成了影響。她憶述當年首次離婚，情緒陷入崩潰時，曾將自己反鎖在房間內拒絕與外界溝通。當時年僅5歲的大女Charlotte，不但沒有哭鬧，反而每天寫信給媽媽，乖巧地坐在門口隔著房門與她說話，而這段記憶亦一直深印在Charlotte腦海中。

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胡家惠與大女關係像朋友

胡家惠在2011年與任職室內設計師的男友邱仲平結婚並育有兩女，不過在懷上細女期間發現老公出軌，更因而患上躁鬱症而多次嘗試自殺，幸好經過治療後已經康復，最終兩人於2018年離婚。胡家惠在節目上表示跟Charlotte的關係就好像朋友一樣，不過坦言在女兒3歲至12歲這階段較少照顧她：「因為公司比較繁忙，所以有時我都覺得好疲憊同矛盾。我係想好努力地去賺錢，好想畀兩個女兒好嘅生活，但同樣地，我返到屋企，攰到自己都難以應付，根本上更少時間去陪伴佢哋。我期望呢個旅程同Charlotte關係更加密切，佢可以喺最無約束、最信賴我嘅情況下做返她自己。」雖然Charlotte陪伴媽媽走過低谷，但面對Charlotte正值青春期，依然有不少「火花」。今次節目安排兩人到珠海的動物城度假，在「照顧草泥馬」及「切蘿蔔餵動物」的任務中，習慣了老闆作風的胡家惠化身「店長」，從旁不斷指導「店員」Charlotte，結果令Charlotte忍不住大爆發，直呼媽媽「好煩」，甚至一度「罷工」。

胡家惠大女目擊父母分開想找爸爸

胡家惠又稱Charlotte 3歲時，目擊父母分開，所以她很小的時候，經常叫媽媽落樓找爸爸：「其實嗰陣我都唔明白，直到真係同佢去公園玩嘅時候，我就覺得好傷心，我真係喊咗出嚟。因為喺公園有好多爸爸陪小朋友玩，佢睇到好多好溫馨嘅畫面，係爸爸陪仔女玩鞦韆、滑梯，佢睇完呢啲場面，覺得好爸爸就係可以喺公園搵到。」

Charlotte亦表示：「印象中係佢（媽媽）反鎖咗自己喺房間，然後我一直敲門，但係佢冇應我，我就寫信畀佢，每天都會寫一封信。我就坐喺門前，然後同佢講嘢，但是佢都冇答我。其實我冇要求佢出嚟，我就同佢講，叫『媽咪唔好傷心，我喺呢度』。嗰陣時候我已經好驚，我冇諗過跳樓呢啲事，我只係怕冇咗佢。」胡家惠指，大女其實很懂得關心別人，有時候會她會畫畫，或者有時候她出房門的時候：「媽媽你出來了」、「我們一起吃東西」、「我做了甚麼」、「我們一起看電影」等，她會想盡辦法哄媽媽：「如果冇咗兩個女兒，我可能已經死咗，雖然我係媽媽，但其實佢哋陪住我過渡咗好多『人生高低』，我好感恩有呢個女，比起所有擁有嘅事業、乜嘢都好，我覺得最自豪就係有Charlotte呢個女。」

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防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

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