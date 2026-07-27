夫妻的博弈丨高海寧拍劇學識辨渣男爆最忌三類人 馬國明精挑細選介紹對象：佢唔要有錢靚仔

馬國明、高海寧（高Ling）、黃智賢、陳曉華、郭柏妍、何沛珈、王嘉慧等到觀塘出席劇集《夫妻的博弈》宣傳，一眾演員走紅地氈現身，吸引大批粉絲及街坊圍觀。談到在內地播出後反應好，高海寧與馬明都期待香港觀眾的反應，認為劇情吸引有代入感，即使大反派的郭柏妍與張頴康亦非常可愛。問到張頴康是否因為離巢而缺席宣傳，馬明指大家有聯絡，他也想一齊宣傳，但因與劇集工作撞期而缺席，未來日子會見面。

高海寧好驚「媽寶」

高Ling笑言拍劇後學會辨別渣男，最忌逢人示好、向女朋友借錢及「媽寶」，又指若角色非張頴康演出會很討人厭，因他會辨別女生是否適合做老婆或女朋友。問高Ling適合做老婆還是女朋友？她自認兩者都適合：「我做阿媽都適合！不過未遇到適合嘅人，所有嘅人生經歷都喺呢部劇集經歷過晒！」

高海寧直認揀偶要求高

馬明有介紹對象給高Ling，但身邊好多朋友都結了婚，不過，相信有另一半等緊她，只是未遇到：「條件唔好都唔敢介紹！要精挑細選，佢唔要有錢靚仔。」高Ling自認對另一半要求高，現在因忙工作遇不到，接下來3個月亦不在香港，就算認識了也很難維繫，「工作機會難得，所以感情事等一等先！（等拎獎後？）相信可以同時發生的！」

黃智賢悼念監製梁材遠離世

另外，談到資深電視劇監製梁材遠離世，馬明與高Ling都感到可惜，馬明指合作機會雖少，但材叔是愛錫演員的幕後，對於最近很多前輩離世感難過，更歎經歷失去，會更珍惜、愛錫自己。至於黃智賢談到材叔離世，他指早期第一次擔正《真命天師》起與對方合作，非常愛錫演員，當時自己演技幼嫩，提醒他們拍喜劇要開心、輕鬆，以前經常見面，感覺大家關係密切，又指材叔擅長拍古裝民初等作品，感覺是一位很好的朋友、前輩離開了。他指材叔退休後少聯絡，偶爾在朋友間聽到對方的消息。

