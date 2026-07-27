黃日華內地演出突然怒目「揮掌」戴志偉 不滿一事動粗？ 傳拮据復出自揭經濟狀況

黃日華自喪妻後大受打擊，沉寂一段長時間，直到近年才不時隨香港明星足球隊北上，到內地各大城市進行巡迴賽。近日明星足球隊到山東威海出戰，一眾隊員繞場一周大開金口，演唱歌曲為現場觀眾助興。但當日在氣氛最高漲之際，黃日華突然怒目兼出手「揮掌」對戴志偉，引起網民關注。

黃日華怒目對峙戴志偉

當日明星足球隊的全體隊員繞場唱歌期間，原本神情輕鬆的黃日華，突然朝前方的戴志偉後腦揮出一掌。從網上流傳的片段所見，黃日華的「掌風」擺動幅度極大，目測力度不輕，雖然隔空拍向戴志偉後腦，未有實質擊中對方，卻已嚇親網民。

相關閱讀：黃日華再提亡妻哽咽令人心酸 走出喪妻陰霾疑「正式復出」 兩好友離世產生莫大感悟

戴志偉被「突襲」未有反應

而黃日華「出招」後並未有進一步動作，但怒目盯著戴志偉足足數秒，被「突襲」的戴志偉若無其事，繼續向前行邊行邊唱，期間曾回頭望向黃日華，未有露出不滿或憤怒神情。有網民上載影片為黃日華當日舉動曝光原因：「黃日華球賽暴怒的真相，託雷你又搶拍！」相信黃日華「打」戴志偉純粹開玩笑。

相關閱讀：林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜

此外，黃日華近日透過「香港明星足球隊」的小紅書回應「全面復出」傳聞，黃日華提到早前現身黎瑞恩的演唱會擔任嘉賓，並非有意復出，而且網上瘋傳經濟拮据問題，亦屬謠言。黃日華在影片中澄清：「我雖然唔係好有錢，但我都仲有錢嘅，經濟方面大家唔使同我擔心。」

黃日華澄清復出過踢波生活

對於在演唱會上被指「復出」，黃日華更反覆睇片搵真相：「呢條片段呢我就反覆睇過好多次，我都聽唔到自己講過話要『復出』呢兩個字嘅，依家好多平台、網上消息都話我全面復出、拍戲、唱歌、做好多商演活動，其實唔係真實嘅。」黃日華直言因為喜歡踢波，現時享受跟足球隊四處去：「現階段係『付出』多過『復出』！」

相關閱讀：戴志偉再反擊林漪娸「伸脷」指控：佢要解釋 女方疑避席神隱 網民食花生求「當咀對質」