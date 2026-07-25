鄧濤演舞台劇挑戰做歌手感緊張 讚劉青雲零氣場：他不會給予壓力身邊人 自嘲獲最佳新演員獎靠「屎忽撞棍」

鄧濤今日（25日）到又一城出席舞台劇《尼斯湖水怪》記者招待會。鄧濤表示，過往只在舞台劇演出過群眾演員，當時只得一句對白，今次舞台劇《尼斯湖水怪》中，她的角色是一個具挑戰性的演出，她要飾演一個歌喉並不算特別好的歌手，這對她來說其實需要花不少功夫去準備與調整。

鄧濤與劉青雲演出好開心

她表示由於演舞台劇經驗尚淺，以前很少會長時間排練，導致緊張不安，但可以跟其他演員一起在舞台上「碰撞」感覺卻很開心，劇組預計於八月中才正式排練，又說與各演員們早已認識，相信也有一定默契。此外，鄧濤現正拍攝電影《復仇的人》，與影帝劉青雲演出，她稱，拍攝時很開心，由於戲中她的角色相當沉重，慶幸有青雲及導演邱禮濤很有經驗在旁指導，令她感覺很安心。

鄧濤指劉青雲不會給予壓力給身邊演員

至於青雲讚她拍第一套戲便拿最佳新演員獎？她笑言：「只是『屎忽撞棍』哈哈！」問她這次合作可有向他求教演戲心得？她說：「沒有問，也不夠膽問，但演出時會從旁偷師觀察，對我演出大有幫助。」問她有沒有被青雲的氣場嚇倒？她表示，沒有被他嚇倒，他是個很好的演員，不會給予壓力身邊的演員，會令人感覺很舒服，更說：「我之前看了他在電影《爸爸》的演出，那種日常生活感，就是他一種很強的特質，這方面我要向他學習多一點，希望自己都可以融入成為角色的人物。」