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碧咸代言多個品牌成世界盃吸金大贏家 狂賺約2億港元 天后麥當娜身價不及Lisa

影視圈
更新時間：22:15 2026-07-24 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-24 HKT

2026年世界盃甫落幕，英國傳媒隨即統計賽事期間各路明星的「場外收入」，發現足球名將碧咸（David Beckham）的商業收益竟凌駕多位歌手影星之上。報道指出，世界盃今屆特別新增了「3分鐘強制補水時間」，成為了碧咸的專屬「吸金時間」！碧咸憑藉多個國際品牌代言，於世界盃期間進賬約1,900萬英鎊（約1.99億港元），成為賽事最大贏家，他代言運動、銀行、薯片、快餐店、汽水及啤酒等的品牌，曝光於各廣告時段，令他在眾星之中商業影響力尤為突出。

Lisa開幕禮上演出獲豐厚回報

至於開幕及閉幕禮均擔任表演嘉賓的拉丁天后Shakira，據報進賬約1,500萬英鎊（約1.57億港元）。同樣於閉幕禮演出的歌手Justin Bieber及代言運動品牌的演員添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）各獲約1,200萬英鎊（約1.25億港元）酬勞。韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa亦因在洛杉磯開幕禮上演出獲豐厚回報，估計收入約900萬英鎊（約9,409萬港元），成績同樣亮眼。

碧咸髮量成焦點

天后麥當娜（Madonna）則進賬約400萬英鎊（約4,182萬港元），身價卻不及Lisa，皆因Lisa是多個高級品牌的全球代言人，其社交網影響力亦驚人，難怪身價比娜姐還高。此外，碧咸近日與家人在西班牙伊比薩度假，並坐私人遊艇出海。狗仔隊的一輯照片曝光後，碧咸的髮量意外成焦點。濕髮狀態下，碧咸頭頂大片頭皮清晰可見，與過去招牌濃密髮型有很大對比。

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