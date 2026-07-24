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前TVB金牌監製劉家豪73歲生日 視帝黎耀祥、謝雪心等群星到賀 神秘嘉賓曾志偉一原因捧場

影視圈
更新時間：18:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-24 HKT

前TVB金牌監製劉家豪前晚（22日）迎來73歲大壽，筵開數席舉辦生日晚宴，邀請了52位圈中好友及曾合作的藝人出席，星光熠熠，包括黎耀祥夫婦、姜大衛、方力申、張穎康夫婦、朱晨麗、蔣祖曼、謝雪心、陸詩韻、尹光夫婦、羅霖、黑妹，以及陳淑芬、蘇珊、姚正菁及三姐等。當晚最大驚喜莫過於特別嘉賓曾志偉的現身。原來梅小青瞞住老公悉心安排，以答謝曾志偉在TVB時期即使再忙都會出席記者會支持他們的作品；曾志偉則幽默笑言：「你哋拍嘅劇集都收視冠軍，幫公司賺錢，我點可以唔支持！」將全場氣氛推向高潮。

劉家豪生日後將與尹光去旅行

整場晚宴由梅小青一手籌備，她笑言自己退休後由金牌監製變成了老公的「小助理」，但甘心情願，最開心是兩夫妻終於有時間逍遙遊。現場背景板寫上「豪情感恩有您 隆情共渡良辰」，盡顯兩人對友情的珍視。劉家豪透露，聚會後將與相識逾60載的老同學杜生夫婦及尹光夫婦一同出遊，三位男士更即席合唱一曲《有咁嘅賢妻堪稱讚》送給三位太太，甜到入心。晚宴上眾人分享合作點滴，當中劉家豪與梅小青的兒子劉鎮然深情致辭，表示一直為父母感到驕傲，並承諾會將父母教導的「有禮貌及待人真誠」傳承給兩個兒子，令媽媽梅小青感動得眼濕濕。尾聲時，大家推出生日蛋糕與壽桃賀壽，梅小青獻唱一曲《漫步人生路》，寓意未來人生更豐盛。

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劉家豪問曾志偉愛將表演

劉家豪雖然已退下火線，但依舊關心演藝圈動向及後輩發展。曾志偉卸任TVB總經理後自組公司，首部懸疑劇《狩謊》正開拍，離巢無綫轉投曾志偉旗下的張穎康亦有份參演。劉家豪特意問及昔日愛將表現，曾志偉大讚「梗係掂」，並引述內地演員成毅稱讚香港演員極具合作精神、開工準時且無隔膜，劉家豪亦深表認同，指TVB出身的演員訓練有素，極具演員道德。從影片及這場盛宴可見，劉家豪雖然已經榮休，但與圈中人的情誼恆久不變。

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