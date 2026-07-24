「$1糟男藝人」被力數「司儀3宗罪」 遲到無禮騷前掛住煲劇 游莨維突po工作照惹揣測

娛樂圈有不少男藝人經常接主持、司儀活動工作，增加收入來源。但近日有網民在Threads炮轟，某男藝人工作態度極不專業，引發網上熱議。而根據帖文中的線索，不少網民猜測該名司儀為藝人「一蚊Joe」游莨維，而游莨維今日（24日）在IG的限時動態以密集分享多張自己擔任司儀的照片，並配上意味深長的語錄，似乎是想以行動闢謠。

網民男藝人大數「罪狀」

該名網民近日在Threads的帖文中表示，自己的家姐作為活動司儀，與一位「有少少知名度嘅$1糟男藝人」合作，但整個過程令人非常失望。網民更詳細列出對方幾項欠缺專業的行為，包括「懶理司儀稿」、「坐埋一邊煲劇」、「遲到一小時」。

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網民指男藝人無視溝通

網民在帖文中提到活動前客戶已提醒司儀需準備好司儀稿（cue card），但對方完全沒有回覆，連最基本的溝通都欠奉。當客戶再次提醒時，該男藝人竟表示用手機看稿就可以，完全無視專業司儀為避免現場出錯而預先準備 cue card 的慣例。

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網民又指在活動準備期間，該男藝人不但沒有幫忙，反而「坐埋一邊煲劇」，要由發文者的家姐助理幫忙整理其司儀稿。加上原定約下午3時的對稿時間，男藝人足足遲到一小時，至下午4點才現身，更連一句基本的「唔該」都沒有，只拋下一句「OH MY GOSH」。

網民點名林盛斌森美專業

發文者慨嘆其家姐與不少「金牌司儀」如林盛斌（Bob）、張繼聰合作，大家都非常尊重彼此，一同齊心準備，但這次該男藝人的態度「完全冇禮貌、亦都毫無專業可言」，令人極為失望。

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不少網民加入熱議，更將矛頭直指「一蚊Joe」游莨維，並以資深司儀森美作為正面教材，以比較兩者的專業態度。有網民指出：「一蚊嘅感覺有啲似以前嘅Amigo崔健邦，都係懶醒唔睇稿，X咗街就話你啲嘢唔啱」、「咁唔一定用cue卡嘅（當然一蚊人係出晒名X街），森美大哥都係用iPad，但佢有一個特別技巧， 同步聲音， 係佢先至做到」。

一蚊Joe游莨維IG洗版晒相

在指控發酵後，「一蚊Joe」游莨維忽然在其IG表現活躍，上一次更新帖文已是一個月前的6月22日。今日「一蚊Joe」游莨維連出10個工作PO，以及一則引用美國歌手Frank Ocean的名言「默默耕耘，讓你的成功為你發聲」：「Work hard in silence, let your success be the noise.」並轉到發IG限時動態，疑為「無聲回應」。

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