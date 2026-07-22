谷婭溦自認零異性緣專注工作 預告回歸《中4》總決賽 撐停辦一年是好事

谷婭溦今日（22日）到新城電台為今年推出第二首新歌《愛自己啊》宣傳。她稱新歌想帶出香港人快節奏的生活環境之下的打工仔心態，希望大家無論有幾繁忙或壓力有幾大，都不要放棄自己或忘記了愛自己。有此想法只因她前十年什麼都不懂，只想活在人家眼中或口中的自己，可以好似人民幣、美金或港幣，希望人人都鍾意你，但發覺根本冇可能才慢慢釋懷，開始懂得愛自己。不過她覺得愛是一種可以被傳播的力量，而且自己向來很有前輩緣，也從中學到和感受到什麼是傳承，令自己都被感染，想秉承前輩傳給其他人。除了有前輩緣，問她可有「異性緣」？她則自問沒任何「異性緣」，現只希望專注於工作之上。

谷婭溦狂切 20 個蛋糕

谷婭溦在7月8日度過36歲生日，她稱，今年過了一個很開心的生日，打從6月底舉辦了生日音樂會開始，便不停與家人及朋友慶祝，還將排到8月繼續慶祝生日，她表示，6月底至今已經切了超過20個生日蛋糕，有一天更切了4個蛋糕，感恩大家對她那麼好，談到生日願望，她表示，最重要是身體健康，只要有健康，自然什麼都會有，相信靚仔和錢都會隨之而來。

谷婭溦瘋狂排練音樂劇

至於是否不需要擔任《中年好聲音4》評判而非常輕鬆？谷婭溦表示，自己真的非常忙碌，基本上5月尾開始時間全部給予音樂劇，她說：「5月尾開始全身心投入排音樂劇。因為有粵劇部份，所以她要跟老師一對一上堂，還要抽時間排練舞蹈。整個6月的工作都很瘋狂。之後又要為新歌在內地宣傳，回港只休息一天，又要將時間投放在音樂學校之上。」

谷婭溦讚《中4》選手旗鼓相當

她透露，《中年好聲音4》將於8月23日總決賽，她已跟監制溝通好，並應承了總決賽，擔任評判。問到可有心水勝出人選？谷婭溦非常婉轉地解釋，因為現在剩下的參賽者水準不相伯仲，覺得今年擔任評判真的「搲爆頭」，她說：「除非有人發台瘟或者有人這次揀錯歌，因而影響成績，否則大家水準同在線上。」問她知否《中年好聲音》將停辦一年？谷婭溦表示，也有聽過，她覺得即使停一停都是好事，始終連續做了4年，需要讓大家有時間休息一下，可能會想出更加好的音樂比賽出現呢！她說：「我相信應該是經過一些考量才做出這個決定。」