陳柏宇43歲生日紅館尾場忍淚唱足全場：大個咗唔畀自己喊 妻女上台送生日卡溫馨感動

陳柏宇《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》一連三場演出，昨晚在他43歲生日正日舉行尾場。陳柏宇於演唱會上先後演唱《告別之前 》《斷絕來往》《車匙》等名曲，並登上高逾5米的升降台上演唱《本能寺》。在貫穿演唱會的多段式短片《人生四格》播完後，陳柏宇攜同太太Leanne符曉薇、長女Abigail陳羿辰與幼女Audrey陳星晴於照相亭裡登場，對座在妻女面前唱出《永久保存》及《I Miss You》，成為全晚最溫馨感動的親子時刻。

陳柏宇數次親吻妻女

陳柏宇數次親吻妻女，並收到兩位女兒送上的生日卡，當中大女竟寫上想養小狗的願望，Jason以英語叮囑女兒要學懂照顧自己才能飼養寵物；但問及幼女是否一樣想養小狗時，家姐雖然多次搶答「拉票」、被Jason笑指：「有人就快畀人打㗎喇！」幼女仍一直怕醜未敢講話，但最後竟「開金口」表示不想養狗，引起全場觀眾大笑！

陸永C君「人夫」造型助陣

陳柏宇今晚請來「農夫」陸永與C君擔任演唱會嘉賓，並在動畫主題曲《Power Ranger》期間升上舞台，二人身穿背上以閃石繡成「人夫」的西裝外套，順道宣傳他們即將舉行的《人夫集團》演出。陳柏宇與農夫憶述20年前相識淵源時，Jason被爆負責帶隊一齊打機、就如當年樂壇新人由他率領一樣！C君坦言相識二十載後，大家長大成人並榮升人夫，於是與陳柏宇合唱《我連婚都夠膽結》，期間鏡頭更拍到坐在觀眾席、被歌詞逗至大笑的符曉薇與兩位女兒。

農夫即興「廣偉論」慫恿全場去廁所創舉

陳柏宇與農夫在演唱後，更走到觀眾席前進行「即興廣偉論」，討論演唱會邀請嘉賓的意義，陸永笑指：「根本嘉賓位就係廁所位！」慫恿已多次表示急尿的Jason去廁所、將舞台交給二人，C君則鼓動所有觀眾一起離坐去廁所締造創舉。完成「即興廣偉論」環節後，農夫原已返回後台，但突然又升上舞台，更帶同蛋糕為Jason慶祝，帶領全場唱生日歌，山頂位置觀眾更舉起紅白咭紙、拼湊成「CKW I❤️U」（陳廣偉我愛你）巨型大字！

陳柏宇Encore加唱五首跑勻全場

陳柏宇於尾聲毫不留力不斷加長Encore，一共加唱五首歌曲，演唱《有我》期間更手持直播鏡頭跑勻全場，與樂迷自拍留念，並最後以《霸氣情歌》一曲作結。

陳柏宇後台四代同堂溫馨團聚

陳柏宇完成演出旋即到後台與家人見面，不僅與妻女擁抱，亦與母親及專誠由加拿大返港欣賞演出的外婆合照促成「四代同堂」溫馨畫面。陳柏宇受訪時表示家人已非首次由海外返港支持演唱會，更曾試過「五代同堂」合照，但該次並非因開騷促成的聚會。Jason更透露已長達兩星期未有與妻女朝夕相處，為準備演唱會入住酒店，期間雖然有回家補給日用品，但未敢見面太久：「唔敢見咁多，又唔敢錫佢哋，因為佢哋病嘅話我又好易會病，所以冇見兩個禮拜，但過兩日就會去泰國旅行約五六日。」作為生日慶祝及補償一家人相處時光，Jason亦欣喜地指生日飯會在家中舉行，將由媽媽親自下廚、已經很久沒有品嚐母親烹調的可樂雞翼、蒸水蛋等家常菜。陳柏宇自言為準備演唱會已多日未有飽餐，首先需要調節作息讓晚間保持充足體力，更兼顧練歌、健身及綵排，怕胃酸倒流亦不敢太晚進食。

陳柏宇麒麟臂夠靚但未夠乾身拒除衫

陳柏宇於台上演唱時一度感動哽咽，他表示最終忍住未有滴下眼淚：「大個咗嘛！同埋如果喊咗出嚟又唱唔到歌，所以唔畀自己喊。」Jason在三場演唱會上大騷麒麟臂，但始終未有除衫，他笑指：「我心目中要練到好乾身嘅程度先可以除衫，但我唔係操得好激進，只係想維持體態、健康，唔逼自己減肥。（留待下一場騷？）如果夠乾身，我絕對唔介意畀大家睇！」未來開騷打算方面，Jason透露有意開辦非主打歌演唱會，但暫時未有具體計劃，今次歌單未能囊括許多經典主打以外的作品，所以希望有機會為樂迷演唱其他歌曲。

陳柏宇生日願望等大女學識責任感先養狗

陳柏宇今日43歲生日，在舞台獲女兒們送贈手寫生日卡，覺得作為禮物非常滿足，至於長女要求要飼養小狗，他隨即表示：「梗係唔批准啦！我同大女講咗，要畀我睇到佢有責任感、識做基本家務先可以照顧多隻狗，而唔係佢生日前做到就得。」認為在未來一兩年內要看到女兒持之以恆，所以暫時未有飼養寵物的打算：「但我自己都想養返隻寵物，啱啱尋晚隻貓走咗，好老啦都17歲，已經好叻仔！」並認為幼女在過數年應該會對飼養寵物有不同的感覺，到時應可達成共識飼養。