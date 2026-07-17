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陳康堤度假罕晒性感泳照 沙灘騷逆天長腿勁搶眼

影視圈
更新時間：16:45 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:45 2026-07-17 HKT

陳奕迅與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）不經不覺已經21歲，愈大愈靚女，更遺傳了父親的音樂天賦，去年正式出道做歌手，先後推出多首個人作品，在樂壇嶄露頭角；感情方面，自今年4月大方認愛香港網球一哥黃澤林（Coleman）後，愈來愈高調，不時在社交網甜蜜互動放閃。最近，康堤飛到外地度假，向來走型格路線的她，罕有在社交網貼出泳照，旋即吸引大批網民狂派心心，大讚她自信又健康。

康堤大晒逆天長腿

康堤在社交網分享短片，見她身穿一件黑色簡約設計的兩件頭泳衣，皮膚白滑，上身相當性感，並大晒纖腰及一雙逆天長腿，十分搶眼。她站在海邊，正享受陽光與海灘，更露出燦爛的笑容，散發出滿滿的少女味。其後，更見她坐電單車的短片，背景疑似在新加坡。

康堤性感自信

康堤自信展露身段，不少網民激讚：「性感得來非常健康」，更有人慨嘆：「小時候包包臉的康堤已經長大了。」又指她愈大愈似媽咪徐濠縈：「完美遺傳爹哋嘅才華，同媽咪嘅身形」、「好鍾意呢種健康性感，唔使刻意暴露都咁靚。」


 

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