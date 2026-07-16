李連杰爆母重男輕女自揭追仔四度失敗 憶首次當爸竟感徬徨 利智細女Jada：那是你的錯

63歲的李連杰近年不時現身女兒Jada的社交平台，兩父女拍片分享家事，可見李連杰對現任太太利智所生的細女Jada非常溺愛。近日Jada在小紅書公開新影片，李連杰大方剖白在25歲時初為人父時的心情，更自揭為追仔生完一個又一個。

李連杰25歲初為人父

李連杰在細女Jada的影片中，被問到年輕時已做父親，是如何改變自己的認同感。李連杰表現得相當坦率，笑言25歲已做爸爸，當時的第一反應：「不知道為甚麼我這麼年輕就有了孩子。」李連杰提到由於中國人的傳統觀念，總希望有兒子，當時抱著「試試看」的心態，希望能為母親抱男孫。

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李連杰家族女多男少

李連杰細數家庭成員：「因為我姐姐有一個女兒，我二姐又有一個女兒，我哥哥又生個女兒，我媽媽總是很失望，所以我就跟媽媽說，好吧，我盡力。」前妻黃秋燕為李連杰誕下大女李思時，李連杰笑稱自己都不敢告訴母親。

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李連杰回憶起第一次見到大女李思時的感受，臉上洋溢著溫馨的笑容，李連杰形容初生的大女嬌小得像「小玩具」，讓他手忙腳亂，直言：「不知道怎麼拿，非常緊張。」當時由於工作忙碌，李連杰請保姆幫忙，每日出門時都要小心翼翼地把女兒放到嬰兒提籃中，再揸車送去保姆屋企，到晚上收工再接回家。

李連杰追仔四次失敗

至於為何誕下第二胎，李連杰透露當時大女出世後，本來沒有計劃再生育，但前妻黃秋燕對他說「再來一胎」，李連杰一度有所猶豫，認為二人無法同時帶兩個孩子。但黃秋燕稱：「或許這一次會是兒子呢？如果這次是兒子，媽媽一定會很高興」，讓李連杰被打動，可惜第二胎依然是女兒。李連杰的細女Jada聞言即取笑爸爸：「又失敗了三次，那是你的錯，不是你妻子的事。」李連杰笑住承認。

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李連杰與利智結婚前曾有過一段婚姻，1987年曾與黃秋燕結婚，二人育有大女李思、二女李苔蜜，但二人的婚姻僅維持4年。李連杰拍攝電影《龍在天涯》時，與前亞洲小姐冠軍利智撻著，最終「淨身出戶」將洛杉磯及北京的房產、汽車留給黃秋燕，二人於1991年在美國完成離婚手續。

李連杰悉心栽培利智女兒

李連杰於1999年與利智再婚，並誕下兩女Jane及Jada，不但安排兩女入讀頂尖名校，Jane於哈佛大學畢業後，進入華爾街做金融，Jada在哥倫比亞大學修讀心理學，畢業後創業開工作室，為亞裔青少年作心理疏導。李連杰為兩女鋪路，曾陪伴出入名流場合，更有傳太太利智已為黃秋燕所生的兩女留下財產，足夠對方花到100歲。

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