鍾景輝追思會丨莫家堯激罕現身再踏演藝舞台向King Sir致敬 退出娛樂圈逾廿年掌管家族生意

「King Sir」鍾景輝的「戲劇大師鍾景輝追思會」於今日（7月15日）在演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行。在追思會上，鍾景輝生前的摯友與及演藝學院的學生輪流上台，分享與恩師昔日的往事，除了謝君豪、陳國邦和王祖藍等人外，1989年年演藝畢業、久違了的莫家堯亦激罕現身與陳國邦和毛俊輝同台。

久未露面莫家堯身形及狀態極好

莫家堯在1995年轉投TVB後，自感發展受限加上適逢合約屆滿，決定於2005年底正式離開娛樂圈。久未露面的莫家堯身形及狀態依然保持得極好，他在台上感觸分分享與鍾景輝生前的點滴，更提及1982年版的經典舞台劇《小城風光》（Our Town）。

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莫家堯緊記鍾景輝教誨要識得自評自判

莫家堯説：「1982年8月嘅一個黃昏，維多利亞港風平浪靜。不過唔知點解，當晚潮退嘅時候，潮水好似退得比平時更加淺。嗰晚，香港話劇團喺大會堂有一個演出，亦都係《小城風光》。當晚參與嘅演員有何偉龍、歐嘉雯、羅冠蘭等等。佢哋準備就緒，觀眾席上面亦都座無虛席。不過，唔知會唔會因為當晚潮汐嘅問題，影響到大會堂嘅冷氣突然之間失靈，舞台上面嘅燈光暫時唔能夠用住，因為驚過熱。啲觀眾唯有坐喺度等。有人攞出佢哋本小小嘅場刊喺度撥涼。佢哋一路等，等咗差唔多一個鐘，但冇一個觀眾離開。後台工作人員仲未諗到解決嘅辦法。喺呢個時候，呢個劇嘅導演喺後台度行嚟行去，佢無發脾氣，亦都冇喺度埋怨，佢只不過靜靜雞喺度唱咗一句《小李飛刀》：『何必偏偏選中我？』」莫家堯續説：「幾日之後，呢個演出順利完成，非常成功，好評如潮。喺檢討嘅會議上面，King Sir同佢嘅團隊講咗呢番說話：『呢個戲我哋請咗一個好好嘅佈景設計師，佢設計得非常之靚，好值得大家欣賞。不過，我係唔應該為《小城風光》呢個戲請佈景設計師嘅。因為我咁樣係違反咗呢個劇作者原本想用一個好純粹嘅劇場主義表現手法去呈現呢個戲嘅初衷。』。King Sir又喺度教緊我哋嘢啊！佢教緊我哋，如果你想成為一個好成功嘅藝術工作者，一定唔可以畀啲讚譽嘅聲音沖昏頭腦，一定要識得為自己嘅成績自評、自判。」

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莫家堯淡出娛樂圈正式回歸家族生意

莫家堯其後與陳國邦和毛俊輝同台，莫家堯先說：「King Sir教導我哋，從來都唔會好說教，或者好管束我哋。通常佢會用一個好溫柔、好誠懇嘅態度，以身作則。就好似蒲公英嘅種子，中庸、風行、成全、致遠。King Sir喺佢好年輕嘅時候，已經選擇咗戲劇，作為佢嘅終生至愛。與其話King Sir選擇咗戲劇，倒不如話戲劇選擇咗King Sir。佢成日都講：『只要有戲做，我就開心。』King Sir仲有一個夢想，佢好希望可以擁有一個屬於自己嘅劇團，等佢可以將自己喜歡嘅劇本搬上銀幕。好可惜，King Sir最後冇完成呢個夢想，因為佢喺人生嘅旅途上面做咗一個選擇。佢選擇咗用佢嘅精力、用佢嘅愛、用佢嘅關懷同佢嘅青春，傳承下一代。」莫家堯淡出娛樂圈正式回歸家族生意， 接手家族經營的電子產品公司生意，親力親為擔任公司總裁（CEO）一職。在他的管理下，公司業務蒸蒸日上，版圖已成功擴展至香港、內地及馬來西亞。莫家堯逾20年鮮有公開露面，他曾在2022年12月罕有為舞台劇《天下第一樓》客串，及後間中與香港演藝學院舊同學謝君豪、司徒慧賢等敘舊。

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