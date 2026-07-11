呂方《星星同學會》舊片翻hit 不甘被指走紅後囂張 手指指寸爆反擊吳君如 網民嘲難怪行唔遠

前日（9日）在Threads瘋傳一段疑似呂方的男乘客，在乘搭網約車時因落車地點問題與司機影片，雙方由最初的理論，最終演變成粗口互轟的火爆場面，司機在乘客落車一刻更疑似認出其藝人身份：「死矮仔，我記得你啦，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起車唔好X坐啦。」結果引發網民兩極的討論。

呂方曾接受吳君如的訪問態度囂爆

私隱專員公署回覆《星島》查詢表示已向相關社交平台發出停止披露通知，要求平台停止披露有關錄影片段。不過事件依然網上以洗版式瘋傳，甚至網民翻出呂方狂躁黑歷史：「佢幾年前喺IFC戲院係咁踢前面個位，畀人話完又踢，直到人哋問『呂方你想點呀』，佢先唔再踢，懷疑佢狂躁症。」還有人發現呂方曾接受吳君如的訪問態度囂爆。

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呂方強調自己冇囂過

有網民在Threads開PO貼上一段呂方曾接受吳君如的訪問並說：「睇得出呂方個矮仔串人又幾流利！」片段是呂方接受吳君如主持持的《星星同學會》訪問，當時吳君如說：「你紅咗都囂過一輪。」呂方即指着吳君如說： 「你咪仲囂啦， 我都冇囂過，你唔好以為自己冇囂過！不過我真係要澄清，我真係冇，但係後生嘅時候，知道原來咁受歡迎，你會迷失咗。」呂方續說：「其實人一路大個㗎嘛，你有經歷，唔係淨係事業嘛，感情呀、朋友呀，都好多經歷嘛。以前細個嗰時淨係一味出嚟唱歌，又唔知天高地厚呀。有時又拍劇、又拍電影，好好玩呀，細個嘛，一路都唔想長大，慢慢長大，你個人就會跟住年齡會改變囉。」

片段又再惹來不少留言

片段又再惹來不少留言，有人說：「吳君如咪已經認咗自己囂，佢聽唔明，仲要嬲爆爆咁係咁jer住吳君如。」、「佢有幾紅呀，咪首歌受歡迎之嘛，都唔紅個人啦，手指指幾惡死呀。」、「睇得出呂方係有啲嬲，所以都冇聽清楚吳君如講咩。」、「你睇呂方一點就著所以以前幾紅都行唔遠。」、「原來真係咁臭串」、「個樣咩事？上娛樂節目咁認真，又手指指，兇神惡煞。」、「佢個人態度都幾差，粗魯得來又冇禮貌。」、「冇料又串嘴，有無數咁多個方法解決個問題佢選擇最差勁嗰個。」、「佢而家仲係迷失緊。」

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