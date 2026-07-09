柏安妮被女兒許恩怡出賣舊片 放任小孩做一事網民稱危險 擁心理學碩士背景用特殊方法教女

80年代女神柏安妮息影多年，女兒許恩怡跟隨母親腳步踏入娛樂圈，火速成為影壇新貴。近日柏安妮迎來60歲生日，許恩怡在社交平台上分享了一段珍貴的童年影片，向媽媽送上最誠摯的祝福。影片中，年幼的許恩怡在機場的自動行人道旁玩耍，整個人掛在扶手帶旁滑行。片中一把男聲詢問柏安妮是否支持孩子這樣做時，她不但沒有責備，反而展露燦爛笑容，輕鬆回應：「Yeah, why not ? It's fun!（有何不可？好好玩！）」盡顯對孩子活潑天性的包容。

柏安妮曾當兒童職業治療師

柏安妮教導女兒的開明作風，與她驚人的學歷背景及專業知識有著莫大關聯。當年活躍於影壇的柏安妮，入行前已獲世界頂尖學府牛津大學錄取，其後畢業於香港大學生物系，是圈中著名的超級學霸。她淡出娛樂圈後重返校園深造，修畢心理學碩士學位，並成功轉型為臨床心理學家及兒童職業治療師，曾任職於香港明德兒童啟育中心。此外柏安妮更學以致用，創辦了一家主力開發電子遊戲的公司，致力幫助患有專注力不足或過度活躍症的學童改善專注力，將愛心與專業擴展至社會層面。

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柏安妮60歲生日女兒Po片贈興

柏安妮對兒童心理學有著深厚且透徹的專業認知，造就了女兒許恩怡活潑開朗的性格，母女倆更猶如閨蜜般無所不談。在生日帖文中，許恩怡感性寫道：「媽媽生日快樂。妳是我的北極星，也是我最堅實的依靠。我希望這個世界上的每個人，都能多一點像妳。」字裡行間流露深深的敬愛。圈中多位藝人包括謝安琪、張繼聰、林嘉欣、朱鑑然、吳家忻及林熙彤等，亦紛紛留言送上祝賀。雖然柏安妮現為專業人士，但她從未反對女兒入行，反而全力鼓勵許恩怡在演藝圈發揮所長。

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