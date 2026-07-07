非份之罪丨吳沚默賴慰玲獲封「最強撞臉CP」 大婆小三畸戀震撼網民：成日以為係同一個人

由王心慰（Amy）監製的TVB另類寫實劇集《非份之罪》已於周一晚（7月6日）播出第二個單元「石棺禁戀」，劇情講述護士「謝芷君」賴慰玲與癱瘓的長期病患「顧曼莉」吳沚默感情要好，但背地裏，「謝芷君」賴慰玲卻是「顧曼莉」吳沚默老公「阿Ben」蔡誌恩的秘密戀人。最令人意想不到的是，原來顧曼莉早已洞悉老公與謝芷君的姦情，但為了讓陷入絕望的阿Ben重新振作，她竟然選擇將委屈吞落肚，甚至對謝芷君毫無恨意。

小雪忽然背叛同伴選擇自首

另邊廂，由「堅哥」鄧智堅率領「偉錫」方紹聰及「細傻」唐嘉麒的「犯罪三人組」壞事做盡，並與「小雪」葉靖儀關係微妙。「阿Ben」蔡誌恩被發現藏屍於某工廈單位灌滿水泥的木箱中，死狀恐怖，警方初步調查懷疑租用單位的「堅哥四人組」，就在警方著力調查之際，小雪忽然背叛同伴選擇自首。故事改編自2016年轟動全港的「荃灣石棺藏屍案」，播出後成為網民熱話。

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賴慰玲與吳沚默「不尋常關係」觸動網民心

「謝芷君」賴慰玲與「顧曼莉」吳沚默這個「不尋常的關係設定」觸動了不少網民心，在認屍場口，吳沚默失去老公及依靠自然哭成淚人，而吳沚默亦將崩潰無

助淚湧情緒演得恰到好處，賴慰玲當時她尚未知道自己的「小三」身份已被大婆掌握，加上角色生性善良，故賴慰玲全程只能強忍哀痛，雖然單看表情只是普通傷感，但從肢體的無力感卻清楚表達出角色的錐心之痛，不愧為公認的好戲之人，難怪網民大讚好戲：「賴B好戲到癲」、「忍住傷心安慰大婆」。另一場則是吳沚默與賴慰玲的「攤牌戲」，首先吳沚默以淡然的哀傷說出：「我冇嬲過你哋」、「呢兩年，我睇住Ben由冇晒生氣到有番少少笑容」，再到痛心自責：「你睇我，我咩都做唔到，我照顧唔到佢，畀唔到幸福佢。」如釋重負的賴慰玲終能「放肆」地將抑壓已久的哀痛一次過爆發出來，而賴慰玲的極痛心喊戲演技，亦自然是神級，難怪網民話「睇到一齊喊」。

吳沚默私下與賴慰玲惺惺相惜

賴慰玲和吳沚默今次的合作掀起了一個有趣的熱討，原來不少網民覺得賴慰玲和吳沚默極似樣，並笑言覺得二人才是真愛，呼籲二人原地結婚：「佢兩個好似樣」、「我成日以為同一個人」、「終於同框演出」、「支持沚默同賴B原地結婚」、「兩個都係我鍾意嘅演員」。對於被指與慰玲撞樣，吳沚默笑言：「係真係好多人話我哋似樣，但我又覺得唔似咯，因為我塊面大過佢，哈哈。」吳沚默續指與賴慰玲雖是第一次合作，但卻覺得大家好夾：「佢係好好嘅演員，我好開心同佢合作，因為我覺得我哋幾Syn（Synchronize 同步到），有種惺惺相惜嘅感覺。好似尋晚場攤牌戲，佢趴喺我大髀上面喊嗰度，係我哋傾出嚟嘅，因為我哋覺得嗰個Moment佢個角色可以釋放，我哋兩個係呢個世界上真係關心呢個男人嘅唯二，嗰刻大家都拋棄咗所謂嘅小情小愛，多咗份共同嘅互相理解，所以就設計咗呢個動作，亦都解釋到後面發生嘅所有嘢。」

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吳沚默試過大半年沒有劇

入行多年的吳沚默看似星途順暢，但實情試過大半年沒有劇拍而令她有挫敗感：「我試過當時在香港有個室友，是位社工。然後我有一天跟她講說，我覺得好像沒有人想看我演戲了。我一講完，她竟然哭了。她跟我說她很傷心，她看得出我很熱愛這份工作。」有一段時間為了網民的留言而不開心，尤其看到被人攻擊樣貌、出身及身材等，更試過有後悔過入行的想法，幸好看完其他演員的故事，激勵了自己要繼續堅持。