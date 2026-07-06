世界盃2026丨安德尊踢世界盃？網民狂P「港版夏蘭特」漸變gif：宋芝齡都認錯！

世界盃2026正舉行得如火如荼，香港時間今晨（6日）巴西對挪威16強賽事，挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）最為矚目，更成功梅開二度，以2：1贏巴西，為挪威取得歷史性晉級8強。沒料到網上流傳一張夏蘭特的照片，被網民指「撞樣」安德尊，引發網民熱烈討論。

夏蘭特斯文Look似安德尊

夏蘭特除球技精湛外，間中梳起的一頭金髮，是其標誌性的造型。早前夏蘭特曾一改球場上的陽光形象，分享戴眼鏡的照片，穿上黑色樽領上衣的他，打扮斯文，側臉的角度，與安德尊有幾分相似。有網民更在Threads上惡搞安德尊，指他是「港版夏蘭特」，不但有網民指兩人外表相似，還用AI為安德尊加上眼鏡造型，又將其過往唱兒歌《前進啊！Gulliver Boy 》的影片，製成夏蘭特眼鏡造型漸變gif圖。

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網民關心安德尊緋聞女友宋芝齡

不少網民見到惡搞安德尊的帖文，加上發揮創意。有網民笑言：「笑到肚痛」、「返唔到轉頭」、「宋芝齡都認錯啊」，表示以後看到夏蘭特都會不自覺地想起安德尊。亦有網民認真比較，認為夏蘭特剪完頭髮仲似安德尊：「係佢啦，成日覺得夏蘭特好似一個藝人但又up唔出邊個」、「笑死，宋芝齡都冇諗過媾到夏蘭特。」

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