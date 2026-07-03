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前TVB「御用細佬」黃嘉樂認衰懶更新被誤會失業 澄清太太考牌兼職地產非幫補家計：想多條出路

影視圈
更新時間：21:45 2026-07-03 HKT
發佈時間：21:45 2026-07-03 HKT

47歲有「御用細佬」之稱的前TVB藝人黃嘉樂晚上出席電影《給阿嬤的情書》尊尚放映夜，他表示忙於拍內地短劇，稍後會到馬來西亞拍戲，雖然拍短劇時間很chur，但相比舊公司TVB其實很輕鬆，指自己在木人巷訓練有素，所以不覺得太辛苦，並透露最近跟驗車公司合作拍真人騷，笑言可以見到好多靚車很開心。

黃嘉樂避談老婆好過他

早前有報道指黃嘉樂在內地並未獲得太多的工作機會，攝影師太太江惠賢考了地產牌，要打多份工幫補家計，黃嘉樂被問及此事時認衰，指有陣子沒有在網上更新近況，被誤以為他沒有工作做，但他認為不需特別解釋，太太和朋友看過報道後都有問他可有不開心？他笑謂不是真的，笑下就算，又感謝傳媒挑選了太太的靚相刊登，「太太做攝影工作，可能年輕時不懂得保養，條腰依家有點事，擔心之後會出問題，想做多樣嘢多條出路，她有問過我做地產好不好，我話最緊要是她喜歡，不做都可以，太太考到地產牌好叻，我自問唔得，太多嘢記，同埋都有叫她跑步，對條腰好。」又指太太在朋友的地產公司學習，更做成了生意，問到太太的收入是否好過他？他笑言不講這些，自己都要繼續努力工作。

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