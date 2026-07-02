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《愛回家》龍家二房飯敍 「細龍太」陳思圻超低胸衫晒豐滿身材 鄭世豪一句話甜爆蘇恩磁

影視圈
更新時間：19:58 2026-07-02 HKT
發佈時間：19:58 2026-07-02 HKT

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》，於7月即將迎來大結局，劇集深受觀眾歡迎，歷年來塑造出多對CP，當中包括龍家二房由鄭世豪與陳思圻飾演的「細龍生」、「細龍太」，二人雖然相繼離巢，但近日「龍家」二房成員驚喜合體，相約飯敍，除了鄭世豪、陳思圻外，還有飾演龍家二太太的蘇恩磁，三人當日打扮休閒輕鬆，盡顯私下真實一面。鄭世豪戴著深色棒球帽與墨鏡，身穿簡約淺啡色襯衫，留著中長髮，面形圓潤有點發福，陳思圻則以一身黑色低胸衫亮相，大晒豐滿身材，而劇中形象高貴的「二太太」蘇恩磁，私下卻十分親民可愛，穿上粉橙色卡通圖案T恤，充滿活力且精神飽滿。

鄭世豪晒《愛回家》二房溫馨合照

鄭世豪分享的合照可見，三人的互動猶如真正的母子與新抱般自然溫馨，他們在餐廳及海傍時而相擁合照，時而對著鏡頭擺出搞怪表情，氣氛相當歡樂。鄭世豪在社交平台分享照片時，特別在相片上加上感性字句，寫道：「有些東西，是不需要用言語的，媽咪喺度就好」。他更特別感嘆：「珍惜媽咪嘅笑容，就係最大嘅親情道理」，字裡行間充滿對這位劇中母親的敬愛，粉絲紛紛表示羨慕三人的深厚情誼。

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鄭世豪與陳思圻CP形象入屋

這場難得的飯局瞬間勾起無數劇迷的回憶，其實「細龍太」陳思圻早於2021年便正式告別劇組，離巢轉型從商，這對經典螢幕CP在劇中「分開」已近5年；而「細龍生」鄭世豪亦於去年決定離開效力多年的TVB，由幕前演員搖身一變轉行成為一名「企業培訓師」。即使鄭世豪與陳思圻已雙雙離巢，各自在不同領域發展新事業，但時間與距離並未沖淡「龍家人」的感情。他們與蘇恩磁一直保持緊密聯絡，不時相約見面飯敘，維繫著這段難得的緣分。

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