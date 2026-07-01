張國榮70誕辰《繼續寵愛．音樂會》9.12西九舉行 Klook優先訂票連結/票價/實體紀念票詳情懶人包

2026年9月12日是「哥哥」張國榮（Leslie）70歲誕辰，其生前經典人陳淑芬公布《繼續寵愛．張國榮70誕辰．音樂會》將於西九安盛竹翠公園舉行。「哥」迷會會員可於6月26日起在Klook優先訂票！即看門票票價、購票連結及NFC實體紀念票換購詳情。音樂會收益將用於籌建張國榮紀念館及銅像，立即睇清購票攻略！

2026年9月12日是「哥哥」張國榮70歲誕辰，《繼續寵愛．張國榮70誕辰．音樂會》將於西九安盛竹翠公園舉行。

📍 《繼續寵愛．張國榮70誕辰．音樂會》演出詳情

演出日期： 2026年9月12日（星期六)

演出時間： 晚上 7:15

演出地點： 西九文化區 安盛竹翠公園 (AXA x WONDERLAND)

門票票價： HK1180/HK580

🎫 「哥」迷會專享！Klook優先訂票日期及連結

「哥」迷會 (Les Fanmily) 會員將享有專屬的優先購票資格，門票數量有限，先到先得！

優先訂票日期： 2026年6月26日 (早上10時) 至 7月3日 (晚上11時59分)

指定購票平台： Klook

優先訂票連結： https://s.klook.com/leslie2026

購票限制： 每位會員最多可訂購 4張 門票。

⚠️ 搶飛貼士：

訂購時系統將要求提供「會員號碼」及「登記會員時使用的電郵」，建議購票前預先準備好相關資料。

尚未入會的粉絲請注意！系統更新需時，會員登記提交後約需 24小時 處理。想趕及參與優先訂票，請務必提早到官網 (https://www.lesfanmily.com/register/) 完成登記手續。

🎵 必搶NFC實體紀念票！內藏專屬主題曲

是次音樂會入場將全面採用【電子門票】，但主辦方貼心地為粉絲準備了極具收藏價值的【實體紀念票】。成功購票的觀眾，可以早鳥優惠價 HK$48 加購實體紀念票（每張電子門票限加購一張）。

這張實體票不僅設計精美，更內置 NFC 功能！粉絲只需輕觸手機，即可聆聽特別獻給「哥哥」70歲誕辰的主題曲《TO LESLIE WITH LOVE》。請留意，實體票僅供珍藏，不能作為入場憑證。

❤️ 音樂會收益將用於籌建張國榮紀念館

這不僅是一場懷念「哥哥」的音樂盛會，更是實現粉絲心願的重要里程碑。主辦單位宣佈，本音樂會的收益在扣除必要開支後，將全數用於實現「哥」迷們多年的共同心願——建立一個長久性的「張國榮紀念館」，並為「哥哥」設立專屬銅像。