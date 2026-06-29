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陳星妤與李爾晨拍「公主抱」甜到漏 親解二人關係：見證住大家成長

影視圈
更新時間：23:15 2026-06-29 HKT
發佈時間：23:15 2026-06-29 HKT

「大隻型男」李爾晨（Kyle）近日跟無綫上位小花陳星妤拍攝了一條健身室「公主抱」片段，上載兩人社交網後引起好大迴響，兩人在片中之親密舉動，加上笑容甜到漏，片段閃到爆，引發大批網民猜測兩人關係，又估計兩人是否想藉片段公開關係。

陳星妤、李爾晨猶如熱戀情侶

片段在健身室中拍攝，見到一名身段均稱穿著貼身運動衫之長髮女子背面，正步向前面一個身材高大健碩之男士，女子伸手搭向男士膊頭，男士單手來一個公主抱方式抱起該女子，鏡頭一轉向兩人正面，就見到陳星妤與李爾晨都笑得好開心，猶如熱戀情侶一般。

陳星妤不怕與Kyle傳緋聞

就此事向Kyle求證，他首先好多謝大家反應如此熱烈，但他跟星妤只是好好朋友關係，他解釋:「其實同星妤係大學同學，大家有好多共同朋友，同埋由模特兒入行都係同公司，係見證住大家成長嘅bro(兄弟) 嚟。」
至於拍攝這條片，原來沒有特別構思，Kyle說：「 大家做做吓gym，佢無啦啦指住條片問我做唔做到，我嬲嬲地話梗係做到，於是乎就拍咗出嚟，其實重有兩條類似嘅片未放，如果大家想睇不妨話我聽！」但Kyle多謝大家讚賞他的身形，希望他自律的生活及健身習慣可以鼓勵到大家多做運動。至於星妤亦表示不會怕同Kyle傳出緋聞，因為大家認識比較久， 所以拍攝片段時也很輕鬆：「原本我地就係一齊相約做運動，期間想嘗試挑戰一下就拍了，所以都無想太多，就拍得好順利，佢單手挑戰成功大家都好開心。」
 

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