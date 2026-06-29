姜濤唔介意重演墮海 開出條件講明靚版要求化妝拒樣衰 呂爵安為《悠長假期》加緊練琴落閘不提林明禎

MIRROR成員姜濤與呂爵安（Edan）昨晚出席《第八屆KKBOX香港風雲榜》，姜濤除了獨唱外，更與台灣歌手蕭秉治合唱《流浪星球》、《毒藥》及《追》，姜濤更趁機在台上向對方邀歌。

姜濤靠AI教路台上「綁架」蕭秉治

姜濤受訪時表示事前曾問AI可以跟對方説什麼，而AI其中一個建議就是邀歌，而對方亦有答應，笑言自己像在台上「綁架」蕭秉治。

姜濤唔介意為《老馮日記》墮海

提到馮德倫最近拍攝《老馮日記》時，找來發生過瘀事的嘉賓一起「案件重演」，而且反應非常好，馮德倫也坦言若不介意自嘲，也可以邀請後輩一起玩，問到姜濤會否介意重現「墮海事件」？他即笑問：「即係我又要跳多次？」然後亦大方地表示可以：「得！今次化住妝，上次冇化妝好樣衰，（你唔介意自嘲？）都冇所謂，我成日都自嘲，我哋MIRROR成日都自嘲，今次係一個靚版嘅墮海，畀人救上嚟，要Wet look，可以呀！」身旁Edan就搞笑指要加上打燈效果。對於渡海事件剛過一周年，因而被網民重提，Edan聞言即笑說：「黐線！呢啲都計周年？咁樣會變公眾假期！」姜濤則搞笑問會否有十周年？又問是否需要搞粉絲見面會，不過他也大方地表示不介意大家攞事件來講笑，因為自己墮海後也試過拿這件事自嘲。

姜濤盼網絡和諧

姜濤早前於澳門演唱會上唱出張學友的經典歌曲《李香蘭》，事後大獲好評，就連張景淳也留言讚他唱得好，不過就被網民圍剿，姜濤坦言知道這件事，但他認為不論是否自己的粉絲都好，自己對所有批評和讚美的聲音都會接受：「我覺得大家唔好太敏感，網絡世界大家和諧小小，冇必要咁。」

姜濤唱《李香蘭》獲好評謙稱撞彩

對於網民指他唱得不錯，問到他是否下了很多苦工？姜濤就笑言是「撞彩」，但事前也想了很久是否要唱，因為歌曲也很難唱，怕自己唱得不好：「講真我又冇大家講得咁好，都係大家畀面，叫做不過不失。」

姜濤談翻唱前輩歌只為致敬

對於他最近不停翻唱很多前輩的歌曲，他表示很多時候不知道現在的後生仔是否知道這些歌：「有時見到啲街頭訪問，可能佢哋連四大天王都唔知，覺得我哋都有責任去話返畀啲後生仔女聽，致敬我哋嘅前輩。」又指在自己演唱會唱，沒有所謂是否大膽，而他也澄清《Because Of You》的原唱其實不是Michael Jackson，而是Ne-Yo，不過他指這首歌自己當年參加比賽時也有唱，笑言是向自己致敬。對於邱傲然（Tiger）早前翻唱陳百強的經典歌《漣漪》後被網民狂批，姜濤就謂大家一直被人鬧慣，所以心臟都好強大，亦已經適應，Edan則指重點是要看從那方面的角度去看：「唔係挑戰，只係致敬，可能現今嘅fans冇聽過佢以前嗰首歌，但唱返發現以前原來有個咁好嘅歌手、咁好嘅作品去認識返，其實絕對係一件好事。」又指自己很喜歡周杰倫，但唱周杰倫的歌並非是挑戰，而是欣賞和喜愛。

呂爵安備戰港版《悠長假期》

Edan稍後即將為港版《悠長假期》開工，他直言仍未準備好，因為彈琴方面亦需要些時間去練，問到是否很大壓力？他說：「都會緊張嘅，劇本演戲嗰啲都係正常咁樣去消化同準備，但琴呢樣嘢真係需要時間練，呢排都比較忙 ，所以我都同自己講忙埋6月尾就要好好地練琴。」提到木村拓哉的女兒木村光希也表示會留意此劇，問到會否更大壓力？他笑謂：「咁又唔會，睇唔睇都係咁，唔會同佢爸爸去比。」

呂爵安封口拒談林明禎

另外，Edan緋聞女友林明禎早前生日，問Edan是否有跟對方慶祝或送祝福？他即封口拒談，對所有林明禎有關的問題只表示：「私人嘢唔回應喇，多謝關心！」提到林明禎拍賣台灣家中的物品，當中更包括床褥，問Edan是否也有興趣競投？他再次表示：「私人嘢唔回應喇，多謝關心。（怕唔怕畀人投咗？）多謝關心！」

